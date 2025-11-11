Руски криптомилионер и съпругата му са открити разчленени в пустинята в ОАЕ

Р уският криптомилионер Роман Новак и съпругата му Анна, които изчезнаха преди около месец в Обединените арабски емирства, са били открити разчленени и заровени в пустинята, предаде Metro.

Двамата са били видени за последно, преди да потеглят с кола към среща с „неустановени инвеститори“ край езерото в планинския курорт Хата в Дубай.

По-късно става ясно, че двойката е била отвлечена, а похитителите са поискали голям откуп в криптовалута, който обаче не е бил платен.

Телата им са открити в пустинята почти месец след убийството.

Russian self-proclaimed crypto millionaire & wife found dismembered & buried in Dubai desert https://t.co/ESz6uilgD5 pic.twitter.com/J241iBbode — Mothership (@MothershipSG) November 10, 2025

Роднини в Русия вдигат тревога пред местните власти и до момента трима заподозрени са задържани в Санкт Петербург, както и в Ставрополския и Краснодарския край.

Обвинени са руските граждани Константин Шахт – бивш полицейски служител, Юрий Шаръпов и Владимир Далекин. Тримата са с мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 28 декември.

Според информация от правоохранителните органи Роман и Анна, които често показваха охолния си живот с бързи коли и частни самолети в Дубай в социалните мрежи, са били изнудвани за криптовалута.

Сред познатите на двойката са и милиардерът собственик на социалната мрежа Telegram – Павел Дуров.

Crypto millionaire and his wife are kidnapped and dismembered after being lured to meet 'investors' in the UAE https://t.co/x74W8pyY96 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 10, 2025

Светлана Петренко от Следствения комитет на Русия заяви: „Разследването установи, че убийците са имали съучастници, които са помогнали за организирането на отвличането. Те са наемали автомобили и помещения, където жертвите са били държани насила. След убийството извършителите са се отървали от ножовете и личните вещи на жертвите, оставяйки ги в различни емирства.“

Предполага се, че след престъплението заподозрените са се върнали в Русия.

Роман и Анна имат непълнолетни деца, които сега остават сираци.

Според Следствения комитет двамата е трябвало да се срещнат с неустановени инвеститори в Хата. Личният им шофьор ги закарал до паркинг край езерото, откъдето били прехвърлени в друг автомобил и потеглили към срещата. След това връзката с тях е била загубена.

По това време Роман изпраща съобщения до свои познати, в които пише, че е „заседнал в планините на границата с Оман“ и че спешно се нуждае от 200 000 долара.

Телефоните на двойката са били проследявани в продължение на дни в района на Хата, след което сигналът им се появява в Оман и Кейптаун, където изчезва напълно в началото на миналия месец.

Русия и Обединените арабски емирства работят съвместно по разследването на двойното убийство.

По времето, когато Роман изчезва, срещу него тече разследване за кражба на над 380 милиона британски лири от криптоинвеститори под претекст за бизнес развитие. Сред предполагаемите пострадали са бизнесмени от Китай и страни от Близкия изток.