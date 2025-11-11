Малките неща

Женски геройства в снега!

Зимата идва…да се подготвим за път

Милена Златкова Милена Златкова

11 ноември 2025, 10:45
Женски геройства в снега!
Източник: iStock/Getty Images
  • Пясък
  • Вериги
  • Сол
  • Лопата 
  • Телефон на близък човек от мъжки пол
  • Застраховка с пътна помощ
  • Добри гуми 
  • Ръкавици
  • Спрей за размразяване на ключалки
  • Спрей за размразяване на стъкла 
  • Масло за двигателя
  • Антифриз 
  • Дистанция (хлъзгаво е)
  • Прогноза за времето!
  • Информация за пътищата!
  • Радост! 

Зимата всъщност е просто сезон…

И то какъв! Красотата наоколо секва дъхът ми всяка година. 

Зимата, пътят и колата на една жена
14 снимки
А лоялността към превозните средства е точно като тази към хората - оставям ги след прага на смъртта. И после дълго ги нося в сърцето си. В  колите си междувременно пренасям комплект барабани, усилватели, китари, картини, гардероби и…сушени мандаринки. "И това е кола на жена?"

Е, да. 

Сериозно! Замисляли ли сте се, че сме твърде полюсни в отношението си към нещото наречено “личен автомобил”? 

Здравомислещите шофьори го приемат просто като превозно средство.

За мен е любовна история. С която споделям снежни бури, вълнение от срещите, порастването на детето ми и неговите приятелчета, музиката, която слушаме, комфорта да съм навън, но някак у дома, усещането за движение, което не носи умора.

Доставя ми удоволствие да карам. Как съм жива - все още не зная. Предвид стръмните и хлъзгави терени, по които съм се пързаляла с всичките ми “гаджета на 4 колела”. И също - винаги странното самообладание, което ме държи, докато се плъзгам по ръба…и не падам. 

Докато карам по магистралата и отдясно се движи джип, а пред мен гигантски метален варел, през който колата ми минава. И оцеляваме всички. 

Източник: Милена Златкова/личен архив

Докато си мисля, че ще изкарам и този сезон с гумите в момента. Но се наложи да разбера каква е разликата между всесезонните и качествените зимни гуми (в полза на зимните). Случи се по време на “полет назад”. Към една канавка. Тази стръмна улица не влизаше в плановете за снегорин и опесъчаване от общината (сега вече я чистят). Бях с приятел - ремонтирахме къщата, в която сега живея. Близо 30 минути след опита ми да изкача нанагорнище “седях” натиснала спирачките и чаках. Да изтича за чувал с пясък, да го насипе, да подпре  гумите на колата с дървени летвички, да ме откопае, да извика още хора на помощ.

Заледените коловози приличаха на филм, от който някак знаех, че ще изляза цяла. Автомобилът все пак се хлъзгаше назад. Скръц-скръц…

Чувах скърцането на снега. 

Или още по-назад във времето, когато карайки първата си кола автоматик, пропуснах да отбележа като фактор задното предаване. И се озовах на парти в Японския хотел. А след това едва ме измъкнаха от заледения паркинг. Със същата тази кола успях да пропадна в огромна пряспа сняг, на сантиметър от порта. На двор, в който ремонтираха коли. Децата пищяха и се забавляваха (току-що бях взела Христо и приятелчетата му от детска градина). Накрая всичко завърши малко абсурдно и много миролюбиво - от сервиза никой не излезе на помощ, само ме гледаха. Но в акцията да ме избутат в правилните коловози се включи цяло виетнамско семейство. Наскоро бяха дошли в България и все още не говореха друг език, освен виетнамски…

Източник: Милена Златкова/личен архив

Успяха! Сбогувахме се с благодарност на всички езици. 

Безкрайни истории, чиито криволичещи етапи разгадаваме само ние, които сме били на мястото на събитията. За другите звучат като объркан лабиринт.

Как да подредим нещата така, че да имаме “всичко, за всеки случай”? 

Доброто зимно оборудване включва: 

❄️Гуми с добро сцепление

Зимни гуми (или всесезонни с маркировка 3PMSF - Three-Peak Mountain Snowflake, трите планини със снежинка). Те са сертифицирани като годни за употреба при зимни условия, което означава, че са преминали тестове и демонстрират доказано добро представяне на сняг. Осигуряват по-добро сцепление при температури под 7°C, сняг и лед.

Вериги за сняг -  задължителни в планински райони. Дори ако не се използват често, трябва да са в багажника.

Помпа или компресор и манометър - за проверка и корекция на налягането в гумите.

Източник: Милена Златкова/личен архив

❄️Акумулатор и електрическа система

Проверка на заряда на акумулатора - студът намалява ефективността му.

Кабели за подаване на ток - при нужда от палене от друга кола.

Работещи светлини и резервни крушки.

❄️Течности и системи

Антифриз - проверете нивото и дали предпазва поне до -25°C. И какъв цвят е подходящият за вашият автомобил! 

Зимна течност за чистачки - за да не замръзват при отрицателни температури. Спукано казанче посред зима е неприятно. 

Добри чистачки - износените не чистят ефективно при лед и сняг. Замазват. По-добре нови и не толкова висок клас, отколкото вече изхабени, макар и качествени. 

Спрей - за бързо размразяване на стъклата и ключалките.

❄️Безопасност и комфорт

Стъргалка и четка за сняг.

Лопата - може и сгъваема, за изкопаване при затъване.

Одеяло, ръкавици, топли дрехи - при авария в студено време.

Резервна храна и вода - особено при дълги пътувания. Пакетче с ядки, бонбони за смучене, голяма бутилка с вода. 

Фенерче с резервни батерии.

Протектор за стъкло! Най-любимото ми откритие в последните зими, ако нямате гараж. Продават ги в големите хранителни вериги. Струват 10-15лв. Отвътре е сребристо на цвят. Слагате го на почистено предно стъкло, защипвате го отстрани с предните врати. Повечето имат и калъфчета за страничните огледала. На сутринта, ако е валяло или всичко е замръзнало ще имате да си почистите само страничните стъкла на вратите на колата. И…тръгвате! 

Дистанция! Не забравяйте, че е хлъзгаво и няма нужда да спирате в автомобила отпред. Дори и някой да се вмъкне пред вас, неразбрал идеята за дистанция - пуснете го. 

Източник: Милена Златкова/личен архив

❄️Аварийно оборудване

Триъгълник, жилетка, аптечка, пожарогасител.

Буксирно въже.

Резервна гума, крик и ключ за гуми.

❄️Допълнителни препоръки

GPS или навигация (офлайн карти при липса на обхват).

Зарядно за телефон / пауърбанк.

Стелки за сняг (гумени, като легенче) – предпазват купето от влага и сол. Дори и да изтръсквате краката си всеки път преди влизане, калта, снега и лугата носят “локвички”. 

❄️Любими екстри за кола:

Подгрев на седалките!

Автоматик 

4х4

От 20 години карам автомобили с автоматична скоростна кутия (АТ). Не защото съм лигла и не мога да карам кола със скорости. Мога. И имах. Но автоматика отдавна вече е просто удобство. А наличието на трети педал и съединител е излишно физическо упражнение в града. И на дълъг път.

В зимни условия автоматика дава възможности и за тип ръчен режим, на кратки отсечки. И не, не е проблем дори на планински терен. 

Ранното ставане отдавна ми показа нуждата от дребни удобства в зимните утрини. Резервни ръкавици в колата. Огромен шал или одеало, които просто си живеят там. И подгрев на седалките - ако колата буквално е замръзнала тази екстра спасява и топли на момента. Тръгвате опаковани и без да мръзнете гледате красотата на замръзналите в бяло клони на дърветата! ❄️

Чаровните пътища в България са отвели всеки от нас до стотици прекрасни гледки. С по-висок автомобил и с 4х4 е различно. Не усещам всяка дупка на асфалта и минавам спокойно и там, където никога няма да има асфалт. Предишната ми шведска любов беше необикновена комбинация - огромно комби (а мразех комбита), 4х4, с газов инжекцион (харчи като звяр, а с газ е екологично и доста по-бюджетно). Автоматик, с подгрев на седалките. Не успях да му сложа червен нос и еленови рога;) 

Ше успеем ли да се подготвим с всичко в рамките на тази седмица? След 15-ти ноември проверките “Акция Зима” включват адекватни за сезона гуми и техническа изправност на автомобила. 

  • Вместо да мерите с монета от 2 лв., колко е дълбок грайфера - минете през близката гумаджийница, да погледнат. 
  • Вместо да се чудите дали всичко е наред - звъннете в сервиза и си запишете час за оглед. Да проверят спирачната система и ходовата част. 
  • Вместо да се изнервяте - спокойно:)

Списъкът за подготовка за зимни условия само изглежда дълъг.

Останалото е удоволствие. Дистанция.

И радост! 

Ще се радвам да споделим опит и истории за геройства в снега!

Пишете ми на milena.zlatkova@novaradiogroup.bg

Автор: Милена Златкова
