Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

От СДВР казват, че маневрата е направена неволно

11 ноември 2025, 07:56
В ълна от възмущение избухна, след като куче беше прегазено от кола пред жилищна сграда в столичния квартал „Разсадника” през уикенда. На видеоклип, разпространен в социалните мрежи, се вижда как автомобил, излизащ от паркинг, преминава през кучето, което лежи на тротоара.

В един момент колата спира, шофьорът излиза от нея и поглежда, а след това потегля отново.

Хора от квартала разказаха, че кучето е бездомно и от 14 години живее в района.

Десетки писаха до NOVA в понеделник, шокирани от действията на шофьора, като някои от тях подозират умишлена жестокост. От своя страна, извършителят е заявил пред полицията, че е било неволна маневра по невнимание. Шофьорът не е бил задържан, но е бил разпитан, като не е признал умишлено да е прегазил животното.

А днес негови съкварталци са се събрали в знак на протест към проявената жестокост. На една от вратите на блока някой през нощта е изписал „Убиец”, а също така има надписи и по стените.

„Според мен кучето Мая нямаше как са бъде спасено. То беше в безпомощно състояние. Всички тук го гледахме и хранихме в продължение на 14 години”,

каза Цветан, който е намерил Мая.

В неделя извършителят подал сигнал до 112 заради скандал с неговите съседи.  „След 18:30 ч. в неделя се бяхме събрали до входа на блока и той направи опит да ни подмине, но ние го пресрещнахме и го попитахме: „Защо уби кучето?”. Той отрече и се обади на полицията,  а по-късно и ние подадохме сигнал”, посочи Ива.

Тя обясни, че от него не срещнала никаква емпатия, а той дори се шегувал. Ива каза, че очакват държавата да поеме абсолютно строги мерки спрямо него.

„Той обаче вече не живее тук. Апелирам да не се проявява вандализъм към нашия блок, защото той вече не е наш съсед. Ние потърсихме ВМА, защото в сайта на болницата пише, че той работи там, но така и не получихме отговор”,

добави тя.

От СДВР казват, че маневрата е направена неволно. По случая е образувано досъдебно производство. Законът предвижда до 5 години затвор и глоба между 1000 и 5000 лв. за крайна жестокост, довела до смърт, а ако се установи умисъл – законът предвижда 8 г. лишаване от свобода.

„Според мен един шофьор няма как да не види това голяма куче. Това животно никога не е лаяло и не е нападало човек. Тук беше големият му дом”, сподели Красимира Тенчева.

