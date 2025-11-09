Свят

Освободени израелски заложници призоваха за връщане на телата на убитите, останали в Газа

„Дори да отнеме 20 или 30 години, ще продължим да се борим за всички“

9 ноември 2025, 07:25
Освободени израелски заложници призоваха за връщане на телата на убитите, останали в Газа
Източник: AP/БТА

Н аскоро освободени израелски заложници отправиха в Тел Авив емоционални призиви за връщането на телата на заложниците, които все още се намират в ивицата Газа, предаде ДПА.

„Време е да спасим всички, които останаха в Газа“, заяви Ром Браславски, един от 20-те заложници, върнали се в Израел на 13 октомври като част от споразумението за прекратяване на огъня с палестинската групировка „Хамас“.

Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима заложници в Газа

„Дори да отнеме 20 или 30 години, ще продължим да се борим за всички“, добави той.

Хиляди хора се събраха в събота вечерта отново на Площада на заложниците в Тел Авив. По данни на Форума на семействата на заложниците и изчезналите лица петима от оцелелите заложници са присъствали на проявата.

Нетаняху: Сърцето на цялата нация се къса

Един от тях, Нимрод Коен, заяви, че е убеден, че „Хамас“ знае точно къде се намират тленните останки на другите заложници. „Всеки изминал ден е още един ден, в който някой от тях може да изчезне завинаги“, цитира го изданието Times of Israel.

Коен разказа, че докато е бил държан „в ада“ на тунелите в Газа, похитителите му постоянно му повтаряли, че „израелците са се отказали от нас, че никой не излиза да протестира и да се бори за нас“. Но когато се върнал у дома, осъзнал, че „всичко това са били лъжи“.

Израел: Едно от телата, предадени от "Хамас", не е на заложник

Споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през октомври, задължава „Хамас“ да предаде на Израел останките на 28 убити заложници. Пет от телата все още се намират в ивицата Газа.

Израел се е ангажирал да предава на местните власти останките на 15 починали жители на Газа за всяко върнато от „Хамас“ тяло.

Израел съобщи, че е получил тялото на още един заложник

Причина за войната в Газа стана нападението, извършено на 7 октомври 2023 г. от бойци на „Хамас“ и други групировки в Израел, при което бяха убити около 1200 души, а над 250 бяха отвлечени в крайбрежната зона.

Източник: Любомир Мартинов/БТА    
