БезГранично

БезГранично: Всичко за студента в Чикаго

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, общежития и документи

Ния Раденкова Ния Раденкова

11 ноември 2025, 09:05
Чикаго
Източник: iStock

И скате да учите в един от най-динамичните и космополитни градове в САЩ? Да се потопите в американската академична култура, без да се отказвате от усещането за международна общност? Ако това звучи като вашата мечта, обмислете да учите в Чикаго.

Разположен на брега на езерото Мичиган, Чикаго е дом на някои от най-престижните университети в света – като University of Chicago, Northwestern University и University of Illinois Chicago. Те предлагат първокласно образование и възможности за изследователска дейност в области като икономика, бизнес, инженерство и социални науки.

Градът е известен със своята културна и етническа пъстрота, което го прави приветливо място за международни студенти. Освен това Чикаго предлага отлични възможности за стажове и професионално развитие в сектори като финанси, технологии и здравеопазване.

Не на последно място, тук се намира и една от най-големите български общности в Съединените щати - липсва конкретна статистика, но се смята, че близо 100 000 наши сънародници живеят в космополитния град. Това ще помогне да направи адаптацията по-лесна и създава усещане за дом далеч от дома.

Когато хората мислят за Чикаго, често си представят гангстери, странна "дълбока" пица и ужасно време – но това не е реалността. Този модерен и жизнен метрополис има богата културна история, която го прави завладяващо и вълнуващо място за учене, пише Kaplan,  глобална компания за образователни услуги.

Къде е градът на "дълбоката пица"

Може би сте гимназист, родител или някой, който търси възможност да развие квалификациите си - в тази статия ще получите главната (но не цялата) важна информация за този преход. 

В следващите редове ще научите кои са някои от най-добрите университети в Чикаго, както и съвети за кандидатстване за студентска виза и още няколко полезни съвета.

Открийте възможностите, които предлага образованието в Чикаго– и направете крачка към своето бъдеще!

Най-престижните университета в Чикаго

Чикагски университет  

Най-високо класираният сред университетите в Чикаго, Чикагският университет е на 9-о място в света според QS World University Rankings. Този частен изследователски университет се намира в квартал Хайд Парк, зелен оазис, смесен с градска култура, разположен по югозападния бряг на езерото Мичиган. Кампусът съчетава традиционна английска готическа архитектура с модерни сгради, предлага множество спортни игрища и грамадни ботанически градини, както и редица събития за общността и студентите през цялата година. В университета учат 5369 студенти в бакалавърски програми и 9850 в магистърски и професионални програми, а институцията се гордее с връзки с 89 носители на Нобелова награда.

Северозападен университет  

Северозападният университет има 12 факултета, разпределени в три кампуса – два в Илинойс и един в Катар. Основният кампус се намира в Евънстън, градче северно от Чикаго, а университетът има и кампус в центъра на Чикаго, където се намират Медицинското училище „Фейнбърг“, Училището за продължаващо обучение, Юридическият факултет и Бизнес училището „Келог“. Общо 16 000 студенти учат на пълен работен ден, като те са почти равномерно разпределени между бакалавърски и магистърски програми. Университетът е класиран на 29-о място в света според последните QS World University Rankings.

Университет на Илинойс в Чикаго (UIC)  

Най-големият университет в Чикаго, Университетът на Илинойс в Чикаго (UIC), е публичен университет, част от семейството на Университета на Илинойс, който има клонове и в Ърбана-Шампейн и Спрингфийлд. Той е класиран на 192-ро място в света и има около 28 000 студенти, записани в 15 колежа, разположени в три кампуса в районите Юнивърсити Вилидж и Литъл Итали в града. През 1993 г. UIC стартира програмата „Големи градове“, която позволява на студенти и преподаватели да си партнират с правителствени организации, корпорации и местната общност за решаване на градски проблеми. UIC се гордее и с най-голямото медицинско училище в Съединените щати.

Илинойски технологичен институт  

С 2300 студенти в бакалавърски програми и общо малко над 7400 записани, Илинойският технологичен институт е един от най-малките водещи университети в Чикаго. Основният кампус в историческия квартал Бронзвил в южната част на града, един от най-важните паметници на афроамериканската градска култура и считан за родно място на Месеца на черната история. Кварталът, достигнал културния си връх през 20-те до 50-те години на миналия век, днес е популярен сред млади градски професионалисти. Класиран на 441–450 място в света (но в топ 200 за строително, структурно и машинно инженерство), университетът е частен изследователски център, посветен на развитието на знания в областта на науката и технологиите.

Университет Лойола в Чикаго  

Най-голямата йезуитска католическа институция в САЩ и единствената в Чикаго, Университетът Лойола в Чикаго в момента има 9154 студенти в бакалавърски програми и 5914 в магистърски. С четири кампуса в града, основният кампус, наречен Лейк Шор, се намира по бреговете на езерото Мичиган, малко южно от центъра на града. През последните години са инвестирани 100 милиона щатски долара за обновяване и реконструкция на стария кампус. Институцията, класирана на 601–650 място в света, е дом на новия Музей на изкуствата Лойола и предлага възможности за теренна работа в множество местни организации, включително Планетариума Адлер и зоопарка Линкълн Парк.

Студентска виза

И така, приети се сте както висшето си учебно заведение, така и курса, който искате да изучавате? Сега е време да обмислите всички практически аспекти, като студентската виза.

Трябва като получите прием в акредитиран американски университет, одобрен от програмата SEVP. След като университетът ви приеме, ще получите формуляра I-20, който е основният документ за кандидатстване за студентска виза тип F-1. След това трябва да заплатите SEVIS таксата онлайн, да попълните визовия формуляр DS-160 и да си запишете час за интервю в Посолството на САЩ в София.

U.S. Department of State е представил списък от неща, които трябва да направите преди интервюто ви в американското посолство: 

Стъпка 1: Направете си медицински преглед в България  

Веднага щом получите датата за интервюто си, трябва да си насрочите медицински преглед в България. ТУК е списък с акредитираните лекарски кабинети в България. Насрочете и посетете медицински преглед при един от тези лекари преди интервюто си.

Стъпка 2: Попълнете списъка с документи преди интервюто  

Важно е да донесете всички изисквани оригинални документи на интервюто си. Създаден е контролен списък, който ще ви покаже какви документи да подготвите.Разпечатайте списъка по-долу и го донесете на интервюто заедно с изброените документи.

Стъпка 3: Регистрирайте адрес за доставка на документи  

Трябва да регистрирате онлайн адреса за доставка на документите си преди датата на интервюто. Ако визата ви бъде одобрена, паспортът и визата ви ще бъдат върнати чрез куриер на адреса, който сте посочили при регистрацията.

Езикови изисквания

Чуждестранните студенти трябва да докажат владеене на английски език, за да учат в САЩ, като вземат стандартизирани тестове като TOEFL или IELTS, както се изисква от конкретния университет. Въпреки че правителството на САЩ не изисква конкретен резултат, Програмата за студенти и посетители на обмен (SEVP) изисква кандидат-притежател на студентска виза да бъде приет в сертифицирано училище и да отговаря на стандартите за владеене на английски език на това училище. Специфичните изисквания за резултат варират в зависимост от институцията и нивото на програмата, като магистърските програми обикновено се нуждаят от по-високи резултати от бакалавърските. 

Жилищa

За първокурсници най-удобният вариант обикновено е университетското общежитие (on-campus housing), тъй като осигурява безопасна и удобна среда в непосредствена близост до учебните зали. Наемът често включва сметки за ток, отопление, интернет и понякога храна, което улеснява адаптацията към новия град. Местата обаче се запълват бързо, затова е препоръчително да кандидатствате рано. Живеенето извън кампуса (off-campus housing) е по-разпространено сред студенти от по-горните курсове. Много студенти споделят апартаменти, за да намалят разходите. Сред популярните квартали са Hyde Park (до University of Chicago), Evanston (до Northwestern), Near West Side/UIC area (до University of Illinois Chicago) и Lincoln Park/Lakeview (до DePaul University).

За помощ при намиране на жилище се обърнете към офиса за международни студенти на вашия университет, където често има списъци с препоръчани квартири и съвети за сигурно настаняване.

Безопасност

Както и в други големи американски градове, в Чикаго може да се срещнат престъпления като джебчийство и измами, особено в оживените туристически райони и обществения транспорт. Затова е препоръчително да спазвате мерки за сигурност – пазете личните си вещи, не носете големи суми пари в брой и бъдете внимателни при използване на банкомати или мобилни устройства на обществени места.

Номерът за спешни обаждания в Съединените щати е 911 (универсален за полиция, пожарна и спешна помощ).

Българското генерално консулство в Чикаго:  +1 312-867-1904

Редактор: Ния Раденкова
Източник: Kaplan, QS Top Universities, World University Rankings, US Department of State    
БезГранично Чикаго Образование в САЩ Висше образование Университети в Чикаго Международни студенти Кандидатстване за университет Българска общност Академична култура Професионално развитие Студентски живот
Последвайте ни

По темата

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха, приключи Първата световна война

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха, приключи Първата световна война

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

pariteni.bg
Внимание: Гърция ни почва, снима с AI камери и ще глобява на границата

Внимание: Гърция ни почва, снима с AI камери и ще глобява на границата

carmarket.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 3 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 2 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 3 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 2 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия и Украйна си размениха мощни удари

Русия и Украйна си размениха мощни удари

Свят Преди 15 минути

Атаките са засегнали няколко региона, като не се съобщава за жертви

Израелски войници убиха мъж и непълнолетен

Израелски войници убиха мъж и непълнолетен

Свят Преди 16 минути

Двама палестинци се приближили до израелски войници, които "елиминирали терористите, за да отстранят заплахата“

Разкриха причината за смъртта на основателя на KISS Ейс Фрели

Разкриха причината за смъртта на основателя на KISS Ейс Фрели

Свят Преди 30 минути

Легендарната рок звезда почина на 16 октомври, седмици след като падна в дома си

14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

България Преди 48 минути

Какво устройство за проследяване на стоките трябва да въведат фирмите и ще затрудни ли това работата им

САС: Делото на Кьовеши за 6 млн. евро измама с фондове ще се гледа в съда

САС: Делото на Кьовеши за 6 млн. евро измама с фондове ще се гледа в съда

България Преди 55 минути

Разследването на ръководената от Лаура Кьовеши институция е срещу петима души, обвинени в участие в организирана престъпна група

Радев: Бизнесът успява, когато публичният ресурс не се използва за бетониране на властта

Радев: Бизнесът успява, когато публичният ресурс не се използва за бетониране на властта

България Преди 1 час

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Свят Преди 1 час

Той заяви, че правителството планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията

<p>Тръмп даде голямо обещание&nbsp;на Сирия</p>

След ключови преговори: Тръмп обеща да направи всичко по силите си, за да помогне на Сирия

България Преди 1 час

Той разговаря със сирийския президент, който е бивш командир от "Ал Каида" и доскоро бе обект на американски санкции като чуждестранен терорист

Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо

Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо

България Преди 1 час

Кметът посочва, че всички ние вече сме платили за рециклирането на всяка една опаковка – от бутилката за вода до кашона от новия уред

Бомба в колет избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има пострадал

Бомба в колет избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има пострадал

Свят Преди 2 часа

Раненият мъж е 34-годишният син на управителя на фирмата

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

България Преди 2 часа

В четвъртък ще се и проведе нов опит за Тристранен съвет

Край на бюджетната парализа в САЩ

Край на бюджетната парализа в САЩ

Свят Преди 2 часа

Сенатът прие компромисен законопроект за слагане на край на шътдауна

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

България Преди 2 часа

През юли той се вряза с колата си в заведение в Разград

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Любопитно Преди 2 часа

Много хора са запознати с чувството на сънливост и загуба на енергия след обяд

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Любопитно Преди 2 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Погребват ги живи: Невиждана бруталност в Ал Фашир

Погребват ги живи: Невиждана бруталност в Ал Фашир

Свят Преди 2 часа

Цивилните в град Ал Фашир в Судан са изложени на невиждани жестокости

Всичко от днес

От мрежата

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

10 урока, които научихме от Леонардо ди Каприо

Edna.bg

Днес почитаме покровителя на семейството свети Мина, имен ден имат...

Edna.bg

Любопитна новина за Светльо Вуцов

Gong.bg

Майсторското попадение на Сангаре е WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Коли на НСО засякоха трамвай в центъра на София

Nova.bg

Оранжев код за обилни валежи в 5 области в страната

Nova.bg