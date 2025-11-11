БезГранично: Всичко за студента в Чикаго

И скате да учите в един от най-динамичните и космополитни градове в САЩ? Да се потопите в американската академична култура, без да се отказвате от усещането за международна общност? Ако това звучи като вашата мечта, обмислете да учите в Чикаго.

Разположен на брега на езерото Мичиган, Чикаго е дом на някои от най-престижните университети в света – като University of Chicago, Northwestern University и University of Illinois Chicago. Те предлагат първокласно образование и възможности за изследователска дейност в области като икономика, бизнес, инженерство и социални науки.

Градът е известен със своята културна и етническа пъстрота, което го прави приветливо място за международни студенти. Освен това Чикаго предлага отлични възможности за стажове и професионално развитие в сектори като финанси, технологии и здравеопазване.

Не на последно място, тук се намира и една от най-големите български общности в Съединените щати - липсва конкретна статистика, но се смята, че близо 100 000 наши сънародници живеят в космополитния град. Това ще помогне да направи адаптацията по-лесна и създава усещане за дом далеч от дома.

Когато хората мислят за Чикаго, често си представят гангстери, странна "дълбока" пица и ужасно време – но това не е реалността. Този модерен и жизнен метрополис има богата културна история, която го прави завладяващо и вълнуващо място за учене, пише Kaplan, глобална компания за образователни услуги.

Къде е градът на "дълбоката пица"

Може би сте гимназист, родител или някой, който търси възможност да развие квалификациите си - в тази статия ще получите главната (но не цялата) важна информация за този преход.

В следващите редове ще научите кои са някои от най-добрите университети в Чикаго, както и съвети за кандидатстване за студентска виза и още няколко полезни съвета.

Открийте възможностите, които предлага образованието в Чикаго– и направете крачка към своето бъдеще!

Най-престижните университета в Чикаго

Чикагски университет

Най-високо класираният сред университетите в Чикаго, Чикагският университет е на 9-о място в света според QS World University Rankings. Този частен изследователски университет се намира в квартал Хайд Парк, зелен оазис, смесен с градска култура, разположен по югозападния бряг на езерото Мичиган. Кампусът съчетава традиционна английска готическа архитектура с модерни сгради, предлага множество спортни игрища и грамадни ботанически градини, както и редица събития за общността и студентите през цялата година. В университета учат 5369 студенти в бакалавърски програми и 9850 в магистърски и професионални програми, а институцията се гордее с връзки с 89 носители на Нобелова награда.

Северозападен университет

Северозападният университет има 12 факултета, разпределени в три кампуса – два в Илинойс и един в Катар. Основният кампус се намира в Евънстън, градче северно от Чикаго, а университетът има и кампус в центъра на Чикаго, където се намират Медицинското училище „Фейнбърг“, Училището за продължаващо обучение, Юридическият факултет и Бизнес училището „Келог“. Общо 16 000 студенти учат на пълен работен ден, като те са почти равномерно разпределени между бакалавърски и магистърски програми. Университетът е класиран на 29-о място в света според последните QS World University Rankings.

Университет на Илинойс в Чикаго (UIC)

Най-големият университет в Чикаго, Университетът на Илинойс в Чикаго (UIC), е публичен университет, част от семейството на Университета на Илинойс, който има клонове и в Ърбана-Шампейн и Спрингфийлд. Той е класиран на 192-ро място в света и има около 28 000 студенти, записани в 15 колежа, разположени в три кампуса в районите Юнивърсити Вилидж и Литъл Итали в града. През 1993 г. UIC стартира програмата „Големи градове“, която позволява на студенти и преподаватели да си партнират с правителствени организации, корпорации и местната общност за решаване на градски проблеми. UIC се гордее и с най-голямото медицинско училище в Съединените щати.

Илинойски технологичен институт

С 2300 студенти в бакалавърски програми и общо малко над 7400 записани, Илинойският технологичен институт е един от най-малките водещи университети в Чикаго. Основният кампус в историческия квартал Бронзвил в южната част на града, един от най-важните паметници на афроамериканската градска култура и считан за родно място на Месеца на черната история. Кварталът, достигнал културния си връх през 20-те до 50-те години на миналия век, днес е популярен сред млади градски професионалисти. Класиран на 441–450 място в света (но в топ 200 за строително, структурно и машинно инженерство), университетът е частен изследователски център, посветен на развитието на знания в областта на науката и технологиите.

Университет Лойола в Чикаго

Най-голямата йезуитска католическа институция в САЩ и единствената в Чикаго, Университетът Лойола в Чикаго в момента има 9154 студенти в бакалавърски програми и 5914 в магистърски. С четири кампуса в града, основният кампус, наречен Лейк Шор, се намира по бреговете на езерото Мичиган, малко южно от центъра на града. През последните години са инвестирани 100 милиона щатски долара за обновяване и реконструкция на стария кампус. Институцията, класирана на 601–650 място в света, е дом на новия Музей на изкуствата Лойола и предлага възможности за теренна работа в множество местни организации, включително Планетариума Адлер и зоопарка Линкълн Парк.

Студентска виза

И така, приети се сте както висшето си учебно заведение, така и курса, който искате да изучавате? Сега е време да обмислите всички практически аспекти, като студентската виза.

Трябва като получите прием в акредитиран американски университет, одобрен от програмата SEVP. След като университетът ви приеме, ще получите формуляра I-20, който е основният документ за кандидатстване за студентска виза тип F-1. След това трябва да заплатите SEVIS таксата онлайн, да попълните визовия формуляр DS-160 и да си запишете час за интервю в Посолството на САЩ в София.

U.S. Department of State е представил списък от неща, които трябва да направите преди интервюто ви в американското посолство:

Стъпка 1: Направете си медицински преглед в България

Веднага щом получите датата за интервюто си, трябва да си насрочите медицински преглед в България. ТУК е списък с акредитираните лекарски кабинети в България. Насрочете и посетете медицински преглед при един от тези лекари преди интервюто си.

Стъпка 2: Попълнете списъка с документи преди интервюто

Важно е да донесете всички изисквани оригинални документи на интервюто си. Създаден е контролен списък, който ще ви покаже какви документи да подготвите.Разпечатайте списъка по-долу и го донесете на интервюто заедно с изброените документи.

Стъпка 3: Регистрирайте адрес за доставка на документи

Трябва да регистрирате онлайн адреса за доставка на документите си преди датата на интервюто. Ако визата ви бъде одобрена, паспортът и визата ви ще бъдат върнати чрез куриер на адреса, който сте посочили при регистрацията.

Езикови изисквания

Чуждестранните студенти трябва да докажат владеене на английски език, за да учат в САЩ, като вземат стандартизирани тестове като TOEFL или IELTS, както се изисква от конкретния университет. Въпреки че правителството на САЩ не изисква конкретен резултат, Програмата за студенти и посетители на обмен (SEVP) изисква кандидат-притежател на студентска виза да бъде приет в сертифицирано училище и да отговаря на стандартите за владеене на английски език на това училище. Специфичните изисквания за резултат варират в зависимост от институцията и нивото на програмата, като магистърските програми обикновено се нуждаят от по-високи резултати от бакалавърските.

Жилищa

За първокурсници най-удобният вариант обикновено е университетското общежитие (on-campus housing), тъй като осигурява безопасна и удобна среда в непосредствена близост до учебните зали. Наемът често включва сметки за ток, отопление, интернет и понякога храна, което улеснява адаптацията към новия град. Местата обаче се запълват бързо, затова е препоръчително да кандидатствате рано. Живеенето извън кампуса (off-campus housing) е по-разпространено сред студенти от по-горните курсове. Много студенти споделят апартаменти, за да намалят разходите. Сред популярните квартали са Hyde Park (до University of Chicago), Evanston (до Northwestern), Near West Side/UIC area (до University of Illinois Chicago) и Lincoln Park/Lakeview (до DePaul University).

За помощ при намиране на жилище се обърнете към офиса за международни студенти на вашия университет, където често има списъци с препоръчани квартири и съвети за сигурно настаняване.

Безопасност

Както и в други големи американски градове, в Чикаго може да се срещнат престъпления като джебчийство и измами, особено в оживените туристически райони и обществения транспорт. Затова е препоръчително да спазвате мерки за сигурност – пазете личните си вещи, не носете големи суми пари в брой и бъдете внимателни при използване на банкомати или мобилни устройства на обществени места.

Номерът за спешни обаждания в Съединените щати е 911 (универсален за полиция, пожарна и спешна помощ).

Българското генерално консулство в Чикаго: +1 312-867-1904