„Хизбула" призова ливанците да не се завръщат

„Хизбула" призова в четвъртък ливанските жители да отложат завръщането си в южната част на страната, долината Бекаа и южните предградия на Бейрут, преди примирието с Израел, насрочено за полунощ местно време.

„Пред лицето на коварен враг, свикнал да нарушава договори и споразумения, ви призоваваме да бъдете търпеливи и да не отивате в обстрелваните райони, докато ситуацията не се изясни напълно", обяви групировката.

Свързаният с „Хизбула" Ислямски здравен комитет също посъветва хората да изчакат, докато не се уверят, че примирието е официално обявено и влязло в сила, и ги призова да „изчакат до сутринта", преди да поемат по пътищата.