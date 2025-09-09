Преди разширяване на военната операция: Израел призова за пълна евакуация на град Газа

И зраелската армия призова във вторник сутрин за пълна евакуация на град Газа преди планирано разширяване на военната операция, предаде Асошиейтед прес.

Това е първият призив за пълна евакуация на града от подновяването на боевете.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че Израел е разрушил 30 високи сгради в Газа, които според него "Хамас" използва за военни цели.

Премиерът Бенямин Нетаняху отбеляза вчера, че Израел планира да разруши най-малко 50 "терористични кули", които според него се използват от "Хамас".

През последните дни Израел разруши множество високи сгради в град Газа, като предупреди, че "Хамас" е инсталирал в тях инфраструктура за наблюдение.

Поразяването на сградите е част от засилването на израелската офанзива за поемане на контрола над град Газа, за която Израел казва, че е последният бастион на "Хамас".