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Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия, Анкара ги отрече

Турция отрече нейни военни да са били разположени в базата „Абу ад Духур“, по която Израел нанесе удари

20 август 2026, 13:45
Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия, Анкара ги отрече
Източник: iStock
  • Израел удари сирийската база „Абу ад Духур“, след като заяви, че Турция може да разположи военно присъствие там. Израелският министър на отбраната Израел Кац обвини Реджеп Тайип Ердоган, че въвлича Турция в „опасни авантюри“ в Сирия.
  • Анкара категорично отрече турски военни да са били разполагани в базата преди или по време на израелската атака. Сирия също заяви, че няма планове за турска военна база, а обектът се възстановява за нуждите на сирийските военновъздушни сили.
  • Случаят засилва напрежението между Израел и Турция заради Сирия. Израел настоява, че няма да допусне заплахи за сигурността си, докато Турция обвинява Израел в дестабилизиране на Сирия. Междувременно САЩ заявяват, че работят по план за ограничаване на конфликтите между трите държави.

Израел удари Сирия, за да спре Турция, САЩ реагираха

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган "въвлича Турция в опасни авантюри в Сирия", заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Ройтерс.

Във вторник Израел нанесе удари по военновъздушната база на сирийска територия "Абу ад Духур", предупреждавайки, че Сирия е била на ръба на нарушаването на "статуквото, договорено с Израел по въпросите на сигурността", като е допуснала турски военнослужещи да бъдат разположени в тази авиобаза.

Израелският министър на отбраната написа в публикация в социалната платформа Екс, че неговата страна няма "да позволи на никого да застраши сигурността ѝ". 

Сирийският външен министър Асад аш Шибани каза, че е бил ясен пред Израел, че не съществуват планове за откриването на турска военна база в Сирия и че обектът бива възстановяван за нуждите на сирийските военновъздушни сили.

"Не е имало намерение да се създава турска база там, нито да се установява постоянно турско присъствие или да се разполагат турски сили на мястото", каза Аш Шибани в интервю за американската медия "Аксиос" вчера.

Ударите във вторник увеличиха напрежението в сферата на сигурността между Израел и Турция и засилиха острия тон в изказванията от двете страни по въпроса за Сирия, където армиите им упражняват дейност. Анкара категорично отхвърли обвиненията на Израел, като ги нарече "неоснователни"

Турция, която разполага с втората по численост армия в НАТО и се показа като един от основните поддръжници на сирийския президент Ахмед аш Шараа, обвинява на свой ред Израел, че се опитва да дестабилизира Сирия и да подкопае новата ѝ власт, посочва Ройтерс. Анкара систематично призовава за международен натиск и мерки, които да накарат Израел да зачита териториалната цялост на Сирия.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че преди атаката Израел е предупредил Сирия да не допуска турско присъствие в базата "Абу ад Духур". "Посланието ни беше много ясно: "Недейте!" Мисля, че те не разбраха напълно това послание, заяви Нетаняху вчера.

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Сирия Том Барак, който е и посланик на САЩ в Турция, заяви пред Ройтерс след израелските удари във вторник, че Вашингтон работи по план за отстраняването на конфликтите, свързани с Израел, Турция и Сирия.

Бенямин Нетаняху: „Няма да търпим“ турско военно укрепване в Сирия

На този фон Турското министерство на отбраната отрече турски военни да са били разполагани в сирийската военновъздушна база „Абу ад Духур“ преди и по време на скорошната израелска атака срещу нея, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“. 

В изявление по темата по време на ежеседмичния брифинг на министерството неговият говорител контраадмирал Зеки Актюрк заяви, че „турски военни части не са били разполагани във военната база „Абу ад Духур“ нито преди, нито по време на израелската атака срещу обекта“. 

„За мира и стабилността както в Сирия, така и в региона, е от съществено значение Израел да сложи край на подобни безразсъдни атаки и да изпълни изискванията на международното право“, допълни Актюрк, като подчерта, че Турция ще продължи да защитава териториалната цялост на Сирия и да подкрепя изграждането на военния капацитет на страната около идеята за единна сирийска армия. 

Във вторник Израел нанесе удари по военновъздушната база на сирийска територия "Абу ад Духур", предупреждавайки, че Сирия е била на ръба на нарушаването на "статуквото, договорено с Израел по въпросите на сигурността", като е допуснала турски военнослужещи да бъдат разположени в тази авиобаза. Ударите увеличиха напрежението в сферата на сигурността между Израел и Турция и засилиха острия тон в изказванията от двете страни по въпроса за Сирия.

Анкара категорично отхвърли обвиненията на Израел, като ги нарече "неоснователни", а сирийският външен министър Асад аш Шибани каза, че е бил ясен пред Израел, че не съществуват планове за откриването на турска военна база в Сирия и че обектът се възстановява за нуждите на сирийските военновъздушни сили. 

В същото време изрелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските власти са отправили ясно предупреждение към Сирия, но посланието им „не е било напълно разбрано“ от Дамаск, а израелският министър на отбраната Израел Кац излезе с изявление, в което подчерта, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган „въвлича Турция в опасни авантюри в Сирия".

 

Източник: БТА    
Израел Турция Сирия Израелски удари Напрежение Израел-Турция Абу ад Духур Геополитически конфликт Бенямин Нетаняху Реджеп Тайип Ердоган САЩ
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