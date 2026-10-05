ИИ, войни и масови безредици: Все повече хора се готвят за края на света

„През вашия живот имате ли чувството, че светът е станал по-добро или по-лошо място?“. Това е въпросът, който Кори Хъбард задава на потенциалните си клиенти.

Като съсобственик на базираната в САЩ компания за производство на бомбоубежища DEFCON Underground, Хъбард се грижи за растящ и все по-широко разпространен пазар от потребители, търсещи защита от най-лошите възможни сценарии.

От бункери в задния двор в Средния Запад до дълбоки подземни укрития в Северна Европа и Близкия изток, индустрията предлага широк спектър от дизайни, локации и цени. Предприемачи заявиха пред Newsweek, че бизнесът процъфтява на фона на ера на засилен геополитически и технологичен катаклизъм.

„Интересът се увеличи рязко. Не съм посочил точна цифра, но ръстът в запитванията и трафика на уебсайта е неоспорим. Все повече хора се свързват с нас, задават по-сериозни въпроси и преминават по-бързо от любопитство към реално планиране, отколкото виждах дори преди една година“, каза Майкъл Брейт, главен изпълнителен директор на базираната в Масачузетс Bunker Building Consulting LLC.

Той добави: „Тема, която някога се разглеждаше като периферна, се превърна в масов разговор сред хората с възможности да предприемат действия“.

Гражданска война и Иран: Какво стои зад бума на бункерите

Хората в бизнеса с подготвеност за бедствия, които разговаряха с Newsweek, изброиха много причини защо даден клиент би потърсил възможност да построи или купи свой собствен бункер през 2026 г. Мотивите варират от конкретни до общи, както и от обикновеното желание за спокойствие до по-остри екзистенциални страхове.

„Един човек се притеснява за Иран и накъде отиват нещата там. Друг се тревожи за електрическата мрежа или кибератака. Чуваме за изкуствен интелект, политически безредици, друга пандемия, природни бедствия. Често даден клиент споменава три или четири неща в един и същ разговор. Има общо усещане, че светът изглежда по-малко предвидим, отколкото преди няколко години“, каза Наоми Корби, партньор и директор по операциите в Strategically Armored & Fortified Environments (SAFE).

Хъбард заяви пред Newsweek, че гражданската война вече е „често срещано безпокойство сред нашите клиенти“, като се има предвид, че мнозина виждат САЩ като „все по-разделени и се притесняват, че това в крайна сметка може да доведе до граждански безредици или конфликт“.

Изкуственият интелект навлиза в картината

„Рисковете, причинени от мощни, извън контрол изкуствени интелекти, не са преувеличени“, казва Андрю Юн, ръководител на изследванията в сдружението с нестопанска цел CivAI, фокусирано върху безопасността на ИИ, който заяви пред Newsweek, че, независимо дали става дума за апокалипсис или не, „трябва да се отнасяме към тези безпрецедентни и бързо развиващи се рискове със смирение“.

И отразявайки съвременните страхове от излизане на ИИ агенти от контрол, компаниите за бункери казват, че технологията се е присъединила към дългия списък от теми, повдигани от бъдещите обитатели на подземието. Освен че представя свои собствени заплахи, Корби каза, че ИИ „действа като катализатор“ за съществуващи заплахи в пространството на киберсигурността и физическата сигурност и сега „се появява много по-често“ в дискусиите с клиенти.

Четири неща са довели до „големи продажби“ от 2020 г. насам, според Рон Хъбард, главен изпълнителен директор на Atlas Survival Shelters, базиран в Тексас дизайнер на бомбоустойчиви бункери и защитени помещения. Освен COVID-19, войната в Украйна, войната с Иран и „незаконната имиграция“, той каза, че ИИ вече може да бъде „добавен към списъка“.

„Това е коктейл за бедствие в бъдещето без изглед за отслабване, така че бизнесът върви добре“, каза той.

Повече заплахи = повече бункери

И търсенето нарасна заедно с този списък от възприемани заплахи. Джеймс Андърс Борн, директор на базираната в Обединеното кралство Bunker Safe Ltd., заяви, че неговата компания е станала свидетел на „значително увеличение на запитванията както за ядрени, така и за неядрени укрития“.

Данте Вичино подобно заявява, че запитванията са скочили значително само през последните месеци. Вичино е изпълнителен директор в компанията за укрития за оцеляване Vivos, чиято история се връща към 1980 г., когато Робърт Вичино „е вдъхновен да построи укритие за 1000 души, дълбоко под земята, за да ни защити от предстоящо събитие за изчезване на живота“.

След официалното си стартиране през 2008 г. Vivos работи за „глобална мрежа от подземни общностни укрития“ и в момента предлага на клиентите си частни укрития, построени да издържат на „практически всяка заплаха“ от ядрена война до икономически колапс и „глобално цунами“. Настоящият ѝ избор включва помещение за 80 души с „ядрена защита“ в Индиана, построено по време на Студената война и способно да поеме „взрив от 20 мегатона“. Единично място се предлага за $50 000, като се предлагат отстъпки за тези „с необходими умения“.

Но по-осезаемите заплахи са тези, които сега движат търсенето. „Глобалното политическо напрежение и нарастващите притеснения от ИИ са близо до критичната точка и мнозина смятат, че сме на прага на Трета световна война“, каза Вичино пред Newsweek.

Брайън Камдън, основател и президент на Hardened Structures, базирана във Вирджиния фирма за бомбоубежища и укрепени съоръжения, заяви пред Newsweek, че компанията му има проекти за 100 милиона долара, които се изпълняват в момента. Тя дори помага на чужди правителства в Близкия изток, Полша, Испания и Украйна да изградят свои собствени „укрепени съоръжения“ с одобрението на Държавния департамент на САЩ.

Всеки ли получава бункер (?)

Въпреки цените на тези проекти, индустрията изглежда се въздържа да се хареса изключително на супербогатите.

„Ние обслужваме широк кръг от хора, тъй като никога не сме искали да бъдем в бизнеса с „бункери само за елита/едната стотна от процента“, каза Вичино. „Страхотно е за тези, които го правят и го желаят, но това не е нашият фокус“, категоричен е той.

„Запитванията идват от широк напречен срез от хора, не само от заможните, от широката общественост и частни лица до сериозни подходи от големи компании и чуждестранни страни“, каза Борн. Той обаче отбеляза, че повечето запитвания идват от хора с ограничено разбиране за разходите и логистиката, за разлика от „много сериозните проекти с висока стойност“.

Но други изглеждат по-малко притеснени от каквато и да е връзка между бункерите за Деня на страшния съд и прекомерното богатство – насочването към ултразаможните изглежда като знак за ексклузивност за някои.

В секцията „медии“ на своя уебсайт SAFE препраща към десетки статии и новинарски материали, споменаващи нейните „милиардерски бункери“, включително специален репортаж, наречен „Защита на супербогатите“, и статия в Realtor.com за нейния „Луксозен бункер за Деня на страшния съд за 300 милиона долара само за членове“.

„Ние не продаваме предварително произведени стоманени укрития, които се доставят с камион. Затова повечето от нашите клиенти са заможни, милионери, милиардери, комбинирани заможни лица за многофамилни убежища и корпорации. Работим предимно чрез адвокатите на клиента“, каза Камдън пред Newsweek.

Задължителни неща за бункера: Плувен басейн, оръжейна, кучкарник

„Ние не проектираме около прогнозирането какво може да се обърка. Ние проектираме около това какво се случва, когато то се обърка“, каза Корби.

И съоръженията, които клиентите на SAFE могат да закупят, следователно са многофункционални и силно укрепени. Всички предлагани бункери по поръчка са оборудвани със защита от електромагнитен импулс (EMP), химическа, биологична, радиологична и ядрена (CBRN) филтрация на въздуха, собствени енергийни системи, медицински кабинети и „командни центрове“.

Но Корби ги нарича „резиденции“ и отбелязва, че SAFE предлага също „високи тавани и дълги линии на видимост, пълни кухни и спални апартаменти, фитнес зали, басейни, уелнес и медицински пространства, зони за деца, домашни любимци, зеленина, камини, циркадно осветление и архитектурни дисплеи, които могат да създадат ефекта на прозорци или външни гледки“ – за взискателния препър.

„И да, ние проектираме и за животните. Самите ние имаме четири кучета и заек и със сигурност няма да ги оставя на горния етаж с бележка“, добави тя.

Марк Сайфърс, ръководител по бизнес развитие в Hardened Structures, заяви пред Newsweek, че повечето клиенти с „висока нетна стойност“ се интересуват от „Генерационния дом“ на компанията – луксозен имот, под който лежи бункер, устойчив на балистични и електромагнитни оръжия с CBRN филтрация.

Освен резерви от храна и вода, Сайфърс каза, че всеки съдържа оръжейна, комуникационна зала и зала за деконтаминация, както и стандартни жилищни помещения.

Друг пример е Survival Condo, бункер в северната част на Канзас, способен да подслони и издържа 75 души в продължение на няколко години. Лари Хол купува изведения от експлоатация ракетен силоз през 2008 г. за $300 000, преди да го превърне в 15-етажен бункер с площ 20 000 квадратни фута (1858,06 квадратни метра), какъвто е днес.

Хол заяви пред Newsweek, че с него са се свързали редица „клиенти с ултрависока нетна стойност“, които първоначално са се интересували от частни бункери, но по-късно са решили, че общностният аспект на силоза е по-привлекателен.

Той също така отбеляза конкретни искания от заможни клиенти, като хеликоптерна площадка в стил „Джеймс Бонд“ и подземна джамия – последната от клиент от Близкия изток, който „обсъждаше подобрения на цялото съоръжение, защото искаше да закупи целия обект“.

Оцеляването винаги ще бъде основен императив за вида. Но заедно с намаляващата вяра в човечеството и бъдещето, бизнесът с бункери разкрива стратифицирано търсене на сигурност – в много отношения ограничено до онези, които имат средствата да си го позволят и бързат да отговорят на въпроса на Хъбард: „През вашия живот имате ли чувството, че светът е станал по-добро или по-лошо място?“.