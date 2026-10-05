Светът трябва да приеме, че ще се случват и лоши неща, предупреди Сам Алтман

И зпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че остава фундаментална разлика в мирогледа между неговата компания и съперника Anthropic относно регулирането на изкуствения интелект. В ексклузивно интервю за Decoded на POLITICO той подчерта, че ползите от технологията оправдават поемането на определени рискове и че ИИ трябва да остане широко достъпен за обществеността.

„Мисля, че има сериозно разминаване“, каза Алтман пред съавтора на Decoded и старши технологичен репортер на POLITICO Брендън Борделон.

Запитан конкретно в какво се разминава с Anthropic и нейния главен изпълнителен директор Дарио Амодеи, Алтман заяви: „Ние вярваме, че светът трябва да приеме, че ще се случват и лоши неща в името на ползите от тази технология и правото на хората на свободен избор“.

Превръща ли се Сам Алтман в проблем за развитието на AI

Anthropic отдавна се разглежда като най-силния поддръжник на регулациите на ИИ в индустрията - позиция, която доскоро противоречеше на по-мекия подход, предпочитан от OpenAI. Различията в политиките на двете водещи ИИ компании обаче се стесниха през последните месеци, като OpenAI подкрепи по-строги правила, докато се бори с широко отразени хакерски инциденти и непредсказуемо поведение на своите модели.

Алтман се съгласи с призива на Амодеи от миналия месец за забавяне на разработването на най-напредналите модели на ИИ. Неговата компания последва Anthropic в подкрепата на нови щатски закони, налагащи по-строги изисквания за безопасност от тези, които създателят на ChatGPT поддържаше по-рано - дискретен обрат спрямо предишната му стратегия на ниво щати. А лобистите на OpenAI наскоро подкрепиха двупартийно предложение в Камарата на представителите, което ще изисква от водещите ИИ компании да включват външни оценители на безопасността.

Сделка с Пентагона: OpenAI влиза в армията, Тръмп изхвърли Anthropic

Въпреки това сближаване, Алтман се опита да разграничи регулаторната позиция на своята фирма от тази на Anthropic, позовавайки се на критики за „регулаторно превземане“ (regulatory capture), които технологични съветници, близки до президента Доналд Тръмп, са отправили към Anthropic.

„Не съм съгласен, но разбирам гледната точка на хората, които казват: „Тази технология ще стане толкова мощна и е толкова опасна, че една-единствена лаборатория в Сан Франциско трябва да разполага с нея, да гарантира, че нищо лошо няма да се случи, и някак да преценява как да разпределя ползите“, каза Алтман. Той нарече това „напълно неприемлив компромис“, който противоречи на „по-умерената регулаторна позиция“, поддържана от OpenAI.

AI войната започна, гигантите си разменят обвинения

„Не бих приел сделка, при която да кажем: „Ще гарантираме, че няма да има големи хакерски атаки, че няма да има злоупотреба с тази технология, че няма да има измами и нито едно от останалите лоши неща, които ще се случват“, заяви Алтман.

„Защото вярвам, че хората ще правят неимоверно повече - с порядъци повече - добри неща, отколкото лоши“, заяви Алтман.

По-късно изпълнителният директор на OpenAI добави, че не приема „наистина катастрофалните рискове“, включително потенциала за „сериозна загуба на контрол върху ИИ“.

AI гигантите забавят разработката, Тръмп е против

Запитан за коментар, говорител на Anthropic заяви, че нейните „регулаторни предложения се отнасят само за най-авангардните модели“. Компанията припомни и дискусия в социалните мрежи от август между Амодеи и инвестиционен мениджър, засягаща критиките за регулаторно превземане и въздействието върху по-малките компании.

„Anthropic винаги е подготвяла политическите си предложения изключително внимателно“, каза тогава Амодеи.

„Усърдно се стремим да правим предложения, които поставят в неизгодно положение (забавят) компаниите с авангардни ИИ модели, като същевременно подпомагат по-малките конкуренти“, заяви Амодеи.

Война в света на AI: Неловка сцена между Алтман и Амодей в Индия

Интервюто с Алтман, което излиза в дебютното понеделнишко издание на Decoded и съпътстващия го ежедневен подкаст, засяга още новото споразумение за ИИ на Тръмп с водещи технологични фирми и опита му за пребрандиране на „свръхинтелигентността“; вълната от автономни хакерски инциденти, извършени от модели на OpenAI, и въпроса дали компанията трябва да носи юридическа отговорност; мислите на Алтман за парите от ИИ индустрията, залели американската политика; влиянието на така наречените „ефективни алтруисти“ в OpenAI; както и възгледите му за ключови политически фигури, включително френския президент Еманюел Макрон и губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм.