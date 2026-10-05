Откриха стотици кашони с лекарства с изтекъл или заличен срок на годност край Костинброд

Г олямо количество ветеринарни лекарствени продукти, хранителни добавки и храни за животни с изтекъл срок на годност е открито при проверка на фирмен склад и офис в община Костинброд.

Акцията е проведена на 1 октомври от служители на Областната дирекция на МВР - София и Областната дирекция по безопасност на храните.

Какво е открито

При инспекцията са намерени около 800 кашона с ветеринарни лекарствени продукти, сред които антибиотици и хранителни добавки с изтекъл срок на годност.

Иззети са и близо 200 чувала с храни за животни, които също са били с изтекъл срок.

Проверяващите са открили още множество лекарствени продукти без етикети, както и опаковки, върху които срокът на годност е бил заличен.

Иззети са листовки, фирмени етикети и документи, свързани с търговията с лекарствени продукти.

Разследването продължава

Управителят на фирмата е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, а действията по разследването продължават.