Запознайте се с Таку: Роботът с изкуствен интелект, който зарежда перални, сгъва кърпи и подрежда рафтове

А мериканската компания DYNA Robotics от Редууд Сити, Калифорния, представи своя нов полухуманоиден робот, създаден да изпълнява пълни работни процеси напълно самостоятелно и без човешка намеса, съобщава ABC News.

Според разработчиците технологията не е просто поредната демонстрация на машина зад екран, а вече реално се внедрява и намира комерсиално приложение в хотели, ресторанти и обществени перални.

Масторът в занаята: Какво може Taku?

A California company is previewing a new semi-humanoid robot designed to complete workplace tasks without human assistance. https://t.co/6PLf4o89fR — ABC News (@ABC) October 5, 2026

Роботът носи името Taku - наименование, вдъхновено от японската дума „Takumi“ (в превод: майстор занаятчия). Машината е проектирана да поема сръчни и рутинни ежедневни задачи:

Зареждане на перални и сушилни машини

Прецизно сгъване на кърпи и спално бельо

Рязане и подготовка на зеленчуци в ресторантски кухни

Пренасяне и подреждане на стоки по рафтовете

„Дълго време хората гледаха роботите само на видеоклипове и демо презентации - изглеждаше страхотно, но оставаше далеч от реалността. Това, което правим в DYNA, е да вкараме роботите в истинския живот. Правим ги търговски достъпни, така че хората реално да ги използват за улеснение на своето ежедневие“, заявява главният изпълнителен директор на компанията Линдън Гао.

Основната цел на създателите е роботите да освободят персонала от монотонния физически труд, позволявайки на хората да се фокусират върху по-сложни и творчески дейности в работния си ден.