ЕЦБ предлага по-леки правила за малките банки в еврозоната

Е вропейската централна банка (ЕЦБ) предлага облекчаване на регулаторните и надзорните изисквания за малките банки в еврозоната. Мерките предвиждат по-висок праг за определяне на една банка като „малка“, по-леки изисквания при стрес тестовете и значително намаляване на броя на финансовите показатели, които институциите трябва да предоставят на надзорните органи.

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Предложенията идват на фона на продължаващия дебат за банковия надзор след фалитите на няколко регионални американски банки през последните години. От ЕЦБ подчертават, че целта не е да се отслабват защитните механизми, въведени след финансовата криза от 2008 г., а правилата да се прилагат по-пропорционално спрямо размера и сложността на съответната банка.

По-висок праг за „малките“ банки

В публикация в блога на европейския банков надзор вицепрезидентът на Надзорния съвет на ЕЦБ Франк Елдерсън посочва, че разнообразието на европейския банков сектор е една от неговите силни страни.

По думите му малките банки имат важна роля при финансирането на домакинствата и малките и средните предприятия.

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Една от предложените промени предвижда националните власти да могат да увеличат от 5 на 10 млрд. евро прага на активите, под който дадена банка може да бъде определена като „малка“.

Конкретният праг ще зависи от особеностите на съответния национален пазар. Според ЕЦБ промяната би увеличила дела на банките, попадащи в категорията „малки банки с опростена дейност“, от 75 на 85%.

Около 150 допълнителни банки биха могли да бъдат включени в тази категория.

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По-малко административна тежест

Предвижда се и намаляване на административната тежест за близо 1000 малки банки, които в момента сами изготвят прогнозите си при т.нар. стрес тестове.

Съществено ще бъде съкратен и броят на финансовите показатели, които те трябва да предоставят на надзорните органи. Вместо около 13 500 показателя, банките ще трябва да подават приблизително 700.

Част от мерките ще бъдат въведени директно от ЕЦБ. Други обаче ще изискват промени в европейските регулации и обсъждане с останалите институции и надзорни органи.