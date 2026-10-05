Разкриха нелегална кланица край Сливен: Открити са 200 кг месо

Н елегална кланица е разкрита от криминалисти на ОДМВР-Сливен. Установено е незаконно клане на коне и последващо изхвърляне на големи количества трупни отпадъци в землището на село Самуилово, съобщиха от полицията.

Мястото се намира в непосредствена близост до коритото на река Асеновска.

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По случая е задържан 48-годишен мъж от селото. Той е заловен при изхвърляне на трупни отпадъци. При проверката е установено и замърсяване на околната среда.

При последвалото претърсване в дома на задържания е открита постройка, пригодена за клане на животни.

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Полицаите са намерили и чували с около 200 килограма месо. То ще бъде унищожено в екарисаж.

Операцията е проведена съвместно с Областната дирекция по безопасност на храните в Сливен.

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За случая са уведомени Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Басейнова дирекция и Община Сливен.