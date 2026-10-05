Фил Колинс и Пол Маккартни сложиха край на 24-годишната си вражда

В раждата между Фил Колинс и Пол Маккартни вече е в миналото.

По време на интервю в предаването „Piers Morgan Uncensored“, изпълнителят на „In the Air Tonight“ за пореден път си припомни сблъсъка с певеца от „Maybe I’m Amazed“, започнал преди 24 години, и сподели как двамата най-накрая са заровили томахавката, пише Page Six.

Искрата между двамата музиканти пламва по време на юбилейния концерт на кралицата в Бъкингамския дворец през 2002 г. По време на репетициите Колинс носи рядко първо издание на книгата на Хънтър Дейвис за „Бийтълс“ и моли Маккартни за автограф.

Бившият барабанист на Genesis твърди, че тогава Маккартни се обърнал към тогавашната си съпруга Хийтър Милс с думите: „Виж го нашия малък Фил, голям фен е на „Бийтълс“, нали?“

Phil Collins gives surprising update on 24-year feud with Paul McCartney https://t.co/lGvlnkS1pM https://t.co/JdNjwzpWre — New York Post (@nypost) October 4, 2026

„Помислих си: „Какъв задник“, спомня си той пред Морган.

„Не успях да се въздържа. Просто това ми мина през главата. Вероятно придадох на думите му по-голямо значение, отколкото той е влагал, наистина го направих.“, казва той.

Но, както казва старата народна мъдрост, времето лекува всички рани.

75-годишният Колинс разказва пред Пиърс Морган, че 84-годишният Маккартни му се обадил неотдавна, след като разбрал, че Колинс търси колеги музиканти, които биха дарили спомени и предмети за благотворителен търг на организацията Kings Trust.

По време на телефонния разговор Колинс споделя, че Маккартни повдигнал темата за тяхното отчуждение и попитал: „За какво всъщност беше всичко това?“.

„Казах му: „Завиждам на самия себе си за тези думи, Пол. Защо изобщо го казах“, спомня си той. „А той ми отговори: „Мислех, че сме в добри отношения.“, добавя Колинс.

„И така, целунахме се и се сдобрихме“, заключва изпълнителят на „You’ll Be in My Heart“, макар че все пак направи още едно леко подмятане по адрес на Маккартни.

„Казах му, че съжалявам“, споделя Колинс. „Очевидно това го е мъчило през цялото време, защото той обича да бъде харесван, както всички нас... може би той дори повече от останалите. Но всички обичаме да ни харесват и го разбирам.“, каза още той.

Морган попита дали думата „малък“ е била това, което го е засегнало преди почти четвърт век, а Колинс потвърди.

Докато популяризираше автобиографичната си книга „Not Dead Yet“ през 2016 г., Колинс разказа за конфликта пред Sunday Times, твърдейки, че Маккартни винаги се е държал с него „покровителствено и отвисоко“.

Phil Collins Says He and Paul McCartney Have ‘Kissed and Made Up’ After Decades-Long Tiff https://t.co/Jw8tas0CEE — People (@people) October 2, 2026

„Маккартни прочете това и му изпрати имейл, в който казваше: „Малко съм разочарован, бла-бла“. Каза ми да не бъда толкова... „недосегаем“ беше думата, която използва. Не съм съвсем сигурен какво имаше предвид, но така или иначе това остави лош вкус у мен, а очевидно и у него“, сподели Колинс в друго интервю за Sunday Times.

Колинс разказа за помирението им и пред същото издание, като добави, че се радва, защото Маккартни е „част от живота му“.

„Иска ми се да не го бях казвал, въпреки че наистина се случи“, обяснява той.

„Но вече се сдобрихме, той е щастлив, че го обсъдихме, и аз съм щастлив, че го обсъдихме. Настина е страхотно, че нещата най-накрая се затвориха в пълен кръг.“добави той.