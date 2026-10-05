Свят

Земетресение разлюля Вранча

Трусът е регистриран тази сутрин на дълбочина 133,5 км, няма данни да е усетен в България

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 12:16
Земетресение разлюля Вранча
Източник: iStock Photos

З еметресение с магнитуд 3,8 е регистрирано тази сутрин в сеизмичния район Вранча в Румъния. Трусът е отчетен в 08:36:28 часа местно време, съобщава Националният институт за изследване и развитие на физиката на Земята (INCDFP).

Земетресение разлюля Румъния

Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН съобщи, че силата на земетресението е 3,2 по скалата на Рихтер.

Източник: НИГГГ-БАН

Земетресението е било на дълбочина 133,5 километра и е определено като слабо, с интензивност II степен. Епицентърът е бил на около 45 км южно от Фокшани, 59 км южно от Бузъу, 67 км източно от Сфънту Георге, 77 км източно от Брашов и 90 км североизточно от Плоещ.

Към момента няма данни трусът да е усетен на територията на България.

Земетресение в района на Вранча

Вранчанската сеизмична зона е една от най-активните сеизмични области в Европа. Тя се характеризира с чести земетресения на междинна дълбочина, обикновено между 60 и 180 километра. Заради голямата дълбочина на огнищата земетресенията от Вранча могат да бъдат усетени на значителни разстояния, включително в България.

Зоната е основният източник на сеизмична опасност за голяма част от територията на Румъния, като влиянието ѝ се простира и към съседни държави, включително България.

Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Вранча

Само ден по-рано, на 4 октомври, в сеизмичната зона Вранча са регистрирани два труса с магнитуд 3,1 и 3,4. На 5 октомври сутрешното земетресение с магнитуд 3,8 е най-силното от регистрираните в района през последните дни.

Специалистите разграничават честите слаби и умерени трусове от редките, но значително по-силни земетресения във Вранча. Исторически районът е свързан с няколко разрушителни земетресения, които са засегнали и големи части от съседните държави.

Редактор: Василена Василева
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