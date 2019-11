Изплува кораб, заклещен от 101 г. в Ниагарския водопад

П рез последните десетилетия заклещеният в бързея кораб бе също толкова голяма атракция, колкото и самият водопад.

Много хора са идвали до Ниагарския водопад, за да чуят историята на двамата спасени моряци, чиито кораб се забива в един от бреговете на бързея през 1918 г.

Сто години по-късно останките от кораба все още са там и не бяха помръдвали от мястото си до преди една седмица.

След силна буря, която удари североизточната част на Щатите миналият четвъртък, корабът се освободи от здравата хватка на водопада, в която бе стоял цял век.

A barge that has been stuck atop rocks in Niagara Falls since 1918 has finally shifted as a result of severe weather.



The barge could be stuck in its new location for days or years, according to a Parks official. https://t.co/8rcp9wJSXe pic.twitter.com/k5MtDjyAx0