П олицията на парка „Ниагара Фолс” съобщи, че мъж е оцелял след падане от почти 57 метра височина в бушуващите води на Ниагарския водопад.

Човекът е забелязан да се изкачва по подпорната стена във вторник, след което паднал от скала, стърчаща над водопада.

След претърсване, полицаи са открили мъжа, седнал на камъни в подножието на водната стена, без опасни за живота наранявания.

Оцелелият, чиято самоличност не се съобщава, е бил отведен в болница.

Той е паднал от ръба на водопада „Подкова” - най-големият от трите, формиращи водната каскада на Наиагара.

Кметът на „Ниагара Фолс” Джим Диодати коментира, че „високите нива на водата” може да са допринесли за спасяването на живота на човека.



„Когато езерото Ери е по-пълно и тече по-силно към езерото Онтарио, има по-голям шанс да се избегнат големите скали под водопада „Подкова”, смята Диодати. „Единственият начин да оцелеете при такова падане е като избегнете големите скали долу”.

