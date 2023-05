Картината Мона Лиза не е една, а са цели три

З а нея казват, че е най-известната и посещавана картина в света. Възпявана е в песни, вдъхновявала е произведения. Това е загадъчната картина Мона Лиза на Леонардо да Винчи.

Шокиращо, но и малко малко известно е, че през последните години се появиха още два портрета на Мона Лиза и хората, които ги притежават, твърдят, че са автентични.

Италиански шедьовър

Повечето от нас знаят, че Мона Лиза е портрет нарисуван от италианския художник Леонардо да Винчи. Творбата се счита за шедьовър на италианския Ренесанс. Маслената картина с половин дължина изобразява дама в семпла рокля, като най-известните елементи от картината са енигматичната усмивка на жената и вековната мистерия около нейната самоличност.

Who was the Mona Lisa in real life? Story behind Leonardo da Vinci's famous painting https://t.co/AxKW2HPFK6 pic.twitter.com/BpO7W0q3EI — New York Post (@nypost) July 12, 2022

Коя е Мона Лиза?

Смята се, че е рисувана някъде около 1503 и 1506 г. и темата за Мона Лиза е горещо обсъждана тема. Повечето учени са се обединили около теорията, че портретът изобразява италианска благородничка на име Лиза дел Джоконда, известна още като Лиза Герардини, съпруга на търговеца на коприна Франческо дел Джоконда. Смята се, че дел Джоконда е поръчал на да Винчи да нарисува портрета на съпругата му, за да отпразнуват раждането на втория им син.

Самоличността е потвърдена?

Бележка от октомври 1503 г., написана от асистента на да Винчи, Агостино Веспучи, е открита от учен в Хайделбергския университет през 2005 г. Бележката потвърждава, че по това време да Винчи наистина е работил върху картина на Лиза дел Джокондо. В отговор на откритието Винсент Дельовен, представител на Лувъра, каза: „Леонардо да Винчи е рисувал през 1503 г. портрета на флорентинка на име Лиза дел Джокондо. Сега сме сигурни в това. За съжаление , не можем да бъдем абсолютно сигурни, че портрета на Лиза дел Джокондо е картината в Лувъра."

Неразгадана мистерия

Въпреки това съществуват и много други теории за самоличността на Мона Лиза. Според едно от тях е възможно на картината да е изобразена майката на да Винчи - Катерина. Друга теория е, че Мона Лиза е женски автопортрет на художника. Учените предполагат, че дегизирането му като жена може да е било част от загадка, която да Винчи е оставил.

5. In 1517,at the invitation of the French king Francis I,Leonardo moved to the Château of Cloux,near Amboise in France,where he died on 2 May 1519.The fame of Da Vinci's surviving paintings has meant that he has been regarded primarily as an artist - #died #Artist #art #France pic.twitter.com/XItLwHEAkE — The curious club (@curiousity324) May 24, 2022

Собственост на кралски особи

Едно нещо, което знаем със сигурност е, че картината е била в студиото на да Винчи, когато той умира през 1519 г. Тогава френският крал Франсис I става собственик на картината. В годините преди смъртта си Да Винчи живеел в кралския двор. Впоследствие Мона Лиза става част от кралската колекция.

Да живее революцията

Мона Лиза остава във френските дворци в продължение на стотици години, докато по време на Френската революция бунтовниците не претендират, че кралската колекция е собственост на народа. Картината е изложена за постоянна експозиция в Лувъра през 1797 г., въпреки че е прекарала цяла година в спалнята на Наполеон.

Дръзка кражба

На 21 август 1911 г. художникът Луи Беру отива в Лувъра с намерението да нарисува скица на Мона Лиза, но бил изненадан да открие, че картината липсва. След подозрение, че произведението може да е преместено другаде, било установено, че е откраднато. Лувърът затворил врати в очакване на разследване.

Известни заподозрени

Френският поет Гийом Аполинер е арестуван и хвърлен в затвора за престъплението. Той замесил в кражбата художника Пабло Пикасо, който бил разпитан във връзка със случая. По-късно и двамата били оневинени. Две години по-късно истинският виновник бил открит...

On #ThisDayInHistory in 1913, two years after it was stolen from the Louvre Museum in Paris, Leonardo da Vinci’s masterpiece “The Mona Lisa” was recovered inside Italian waiter Vincenzo Peruggia’s hotel room in Florence. https://t.co/qevY9o0I5G pic.twitter.com/WGskGWBa8q — HISTORY (@HISTORY) December 12, 2022

Виновникът

Крадецът бил служител на Лувъра на име Винченцо Перуджа. Той извършил дръзката кражба, като се скрил в килера за метли докато музеят затвори и след това излязъл с картината, скрита под сакото му. Перуджа бил сред тези, които помогнали да се сложи стъклената витрина пред портрета и това му помогнало по-лесно да осъществи дръзкия си обир.

Мотивът

Перуджа бил италиански патриот и вярвал, че мястото на Мона Лиза е в италиански музей. Той държал портрета скрит в апартамента си две години, преди да се опита да го продаде на директора на галерия Уфици във Флоренция. Мона Лиза е била изложена в Уфици две седмици преди да бъде върната в Лувъра на 4 януари 1914 г. Перуджа бил осъден на шест месеца затвор, но бил похвален в родината си за патриотизма към Италия.

Мона Лиза днес

Днес картината е изложена зад бронирано стъкло. Осветена е от специално проектирана лампа, която намалява инфрачервеното и ултравиолетовото лъчение, което иначе би могло да повреди боята. Около 10,2 милиона души гледат картината всяка година. Поставянето на цена на картина като Мона Лиза е почти невъзможно, но през 1962 г. тя е застрахована за 100 милиона долара; като вземем предвид инфлацията, това се равнява на 860 милиона долара през 2021 г.

Want to own a Mona Lisa? Christie's is putting the 'Hekking Mona Lisa' up for auction where it is expected to fetch over $240,000 https://t.co/jDePqKDC7I pic.twitter.com/rAbcfRPmem — Reuters (@Reuters) June 12, 2021

Хекингската Мона Лиза

През 50-те години на миналия век търговецът на антики Реймънд Хекинг твърдял, че версия на Мона Лиза, която купил във Франция от търговец на изкуство за £3 (около £86/$110 в днешни пари), е истинската картина на Леонардо да Винчи. Хекинг вярвал, че след кражбата на Мона Лиза през 1911 г. в Лувъра е бил върнат фалшификат, а истинската картина е негово притежание.

Медийната кампания

За да докаже твърдението си Хекинг показва творбата на известния историк на изкуството Макс Джейкъб Фридландер. Въпреки факта, че Фридландер се е специализирал във фламандска живопис и е към края на кариерата си, той предположил, че картината наистина може да е Мона Лиза. Насърчен от думите на Фридландер, Хекинг стартира медийна кампания в опит да докаже автентичността на своята Мона Лиза. Усилията му включват филм, в който той разглежда картината и привлича експерти, които да проучат творбата.

Убедителна реплика

Твърденията били взети много сериозно от някои в експерти в сферата, но по-късно били опровергани. „Хекингската Мона Лиза“, както е известна, е датирана от началото на 17 век. Смята се, че е убедителна реплика е създадена от фен на да Винчи.

Рекорден търг

„Хекингската Мона Лиза“ била продадена в аукционната къща Christie в Париж през юни 2021 г. Въпреки, че картината не е автентична се очаквало да бъде продадена за около 300 000 евро. Никой не бил подготвен обаче, че след неистова битка за наддаване, тя била продадена за 2,9 милиона евро, близо 10 пъти над оценката си и поставила световен рекорд за продажба на фалшива Мона Лиза. Но има още една Мона Лиза, за която мнозина твърдят, че е рисувана от да Винчи...

Isleworth Mona Lisa Earlier Version, Leonardo da Vinci pic.twitter.com/CarieH0CUb — Olga Tuleninova 🦋 (@olgatuleninova) April 24, 2021

По-ранната Мона Лиза

Историята на „по-ранната Мона Лиза“ или „Мона Лиза от Айлуърт“ започва някъде преди Първата световна война. Английският познавач Хю Блейкър забелязва картината в имение в Съмърсет. Висяла там повече от век е била купена в Италия като оригинална творба на Да Винчи. Картината имала поразителна прилика с прочутата Мона Лиза, висяща в Лувъра. Ключовата разлика била, че тази картина изобразява същата жена, но много по-млада.

По-млада Мона Лиза?

Блейкър купил картината и я взел вкъщи със себе си в Айлуърт, оттук и прозвището „Мона Лиза от Айлуърт“. Доведеният баща на Блейкър Джон Р. Ейър публикувал монография, в която се предполага, че да Винчи е работил върху две версии на Мона Лиза и картината на Айлуърт е по-ранната версия на картината, заради което и жената е по-млада на нея.

Награда Пулицър

След това американски колекционер на изкуство на име Хенри Ф. Пулицър купил картината. Съхранявал я е в трезор на шведска банка, а след смъртта му била продадена на партньора му. Но трябвало отново да влезе в новините.

Mona Lisa Initiative (MLI)

For the other component of Avaissance, the Mona Lisa Initiative, the #Avalanche Foundation will collaborate with #DAOs’ curatorial teams, helping to cement the next generation of digital art. pic.twitter.com/sIBGt7AOrK — citizenthree.avax 🔺 (@turkcrazy07) March 30, 2023

Фондация Мона Лиза

През 2012 г. организация, наречена Фондация Мона Лиза, разкри картината на света, твърдейки, че е по-ранната версия на Мона Лиза и е нарисувана от самия да Винчи. През годините фондацията представи независими доказателства за легитимността на картината, но учените и експертите не могат да решат дали картината е истинска. Фондацията твърди, че не притежава картината и че е собственост на неназован международен консорциум.

Дебат за собствеността

Собствеността на Мона Лиза от Айлъуърт обаче беше поставена под въпрос, когато Андрю и Карън Гилбърт, от Лондон, заявили, че притежават 25% дял от картината. Андрю Гилбърт твърди, че семейството му е познавало Хенри Ф. Пулицър и е купувало произведения на изкуството от него. Двойката показала на BBC документи, в които се твърди, че притежават част от картината. Фондация "Мона Лиза" заявила, че твърденията са "необосновани и неоснователни".

Съдебна битка

Гилбърт влезли в съдебна битка срещу фондация „Мона Лиза“ и наели така наречения „Шерлок Холмс на изкуството“, за да им помогне в начинанието. Кристофър Маринело е главен изпълнителен директор и основател на Art Recovery International. Той спечелил прякора си след като компанията му помогнала за възстановяването на произведения на изкуството на стойност 510 милиона долара. Art Recovery International участва в някои от най-големите дела за изкуство в света . Що се отнася до това дали смята, че картината е автентична, Маринело каза: „Честно казано не ме интересува нищо от това. Това, което мен ме интересува е казуса на клиентите ми, които имат договор за покупка на тази картина, каквато и да е тя."