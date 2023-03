Кой е бил в действителност Леонардо да Винчи

Л еонардо да Винчи, художникът на "Мона Лиза" и символ на Ренесанса, е бил само наполовина италианец, тъй като майка му е била робиня от Кавказ, разкриха нови изследвания във вторник.

Дълго време се смяташе, че майката на да Винчи е тосканска селянка, но професорът от Неаполитанския университет Карло Веке, специалист по старите майстори, смята, че истината е по-различна.

Майката на Леонардо е била черкезка робиня, отведена от дома си в Кавказките планини, продадена и препродадена няколко пъти в Константинопол, след това във Венеция, преди да пристигне във Флоренция", казва той пред АФП при представянето на нова книга.

В италианския град тя се запознава с младия нотариус Пиеро (Петър) да Винчи, "а синът им се казва Леонардо".

Откритията на Веке, който е прекарал десетилетия в изучаване на да Винчи и куриране на негови творби, се основават на архивите на град Флоренция.

Те са залегнали в основата на нов роман - "Усмивката на Катерина, майката на Леонардо" - и същевременно хвърлят нова светлина върху самия художник.

Всяко ново откритие за да Винчи се оспорва горещо от малкия свят на експертите, които го изучават, но Веке настоява, че доказателствата са налице.

Сред документите, които намира, е и един, написан от самия баща на да Винчи - юридически документ за еманципация на Катерина, "за да си върне свободата и човешкото си достойнство".

Този документ е от 1452 г. - годината на раждане на да Винчи - и беше представен на пресконференция в централата на издателство Giunti във Флоренция във вторник.

Той е написан от "човека, който е обичал Катерина, когато тя е била още робиня, който ѝ е дал това дете на име Леонардо и (е) също така човекът, който е помогнал за нейното освобождаване", каза Веке.

Твърдението му предлага радикална промяна на гледната точка към да Винчи, чиято майка, Катерина ди Мео Липи, се смята, че е била млада тосканска селянка, а не робиня.

Историците вече знаеха, че поради естеството на раждането си в село извън Флоренция, да Винчи е бил възпрепятстван да тръгне по стъпките на баща си, като се заеме с професия. Вместо това той започва кариерата си като чирак в ателието на флорентинския художник Верокио.

