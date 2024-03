“Изнасилена и бита до смърт”: Разкриха 44-годишна криминална загадка

Н еприключеният случай с убийството на 19-годишна студентка в Орегон беше разкрит повече от четири десетилетия по-късно, след като ДНК от изхвърлена дъвка хвърли светлина по случая.

В петък 60-годишният Робърт Артър Плимптън беше признат за виновен за убийство на тийнейджърката Барбара Мей Тъкър. Тя била убита в нощта на 15 януари 1980 г., докато преминавала през кампуса на Mount Hood Community College.

Подозренията възникнали, когато тя не се появила в час. На следващата сутрин студенти открили нейното студено, частично голо тяло близо до паркинг на кампуса. Имало признаци, че е била сексуално насилвана и се е борила за живота си.

Съдебният лекар установил, че тийнейджърката е била изнасилена и бита до смърт. Решението от петък е дошло след триседмичен съдебен процес в Портланд. Според The Oregonian, случаят на Тъкър е най-старото неразкрито убийство в град Грешам.

Изминали десетилетия, преди следователите да успеят да идентифицират заподозрян и да го арестуват. Напредъкът на технологията за секвениране на ДНК се оказва ключов за разкриването на "студения случай". През 2000 г. вагинални проби, взети по време на аутопсията на Тъкър, били изпратени в криминалната лаборатория на щата Орегон, за да се разработи ДНК профил.

През 2021 г. Parabon NanoLabs, компания за ДНК фенотипиране, идентифицира, че Плимптън е оставил свое ДНК по жертвата, посочват от офиса на окръжния прокурор на окръг Мултнома.

Плимптън е имал противоречиво криминално минало, включително присъда за отвличане от втора степен пет години след смъртта на Тъкър, според департамента на затворите в Орегон. Детективите от полицейското управление в Грешам научили, че Плимптън живее в Траутдейл и започнали да го наблюдават. Когато Плимптън изплюл парче дъвка на земята, те го взели и го изпратили в лаборатория на щатската полиция.

“Лабораторията установила, че ДНК профилът, извлечен от дъвката, съвпада с ДНК профила, извлечен от пробата на Барбара Тъкър“, казват от окръжната прокуратура.

Плимптън е само на 16, когато напада и пребива до смърт своята жертва. Свидетели съобщават, че са я видели с мъж в нощта на убийството, а няколко души си спомнят, че са я видели да тича на улицата, махайки с ръце, вероятно опитвайки се да спре помощ.

Плимптън бил арестуван на 8 юни 2021 г., докато се отдалечавал от дома, който споделял със съпругата и сина си.

Той не се признал за виновен по обвиненията в убийство по време на обвинението си този месец.

