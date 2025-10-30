Доклад: Началници на руската армия измъчват и екзекутират войници, които отказват да се бият в Украйна

Р уските командири изпълняват смъртни наказания или умишлено изпращат на смърт войници, които отказват да се бият в Украйна, според ново разследване на независимото издание Верстка, което рисува мрачна картина на вътрешното насилие в руската армия, предаде The Guardian.

Изданието, опирайки се на свидетелства от служители, роднини на загинали, изтекли видеа и официални записи на жалби, съобщава, че е идентифицирало 101 руски военнослужещи, обвинени в убийства, мъчения или смъртно наказание на свои съратници. Верстка твърди, че е потвърдило поне 150 смъртни случая, но смятат, че действителното число вероятно е много по-високо.

От началото на мащабната инвазия на Русия в Украйна широко се разпространяват доклади за войници, убивани от собствените си сили, и за така наречените блокиращи единици, разположени да предотвратят отстъпление. Кремъл многократно отхвърля обвиненията за недисциплина сред руските войски, настоявайки, че проблемите вместо това са широко разпространени в украинската армия.

Но докладът на Верстка изглежда е най-подробният до момента, документирайки детайлен каталог на методите, използвани за налагане на послушание и терор в редиците.

Верстка цитира свидетелства от войници, които твърдят, че командирите са назначавали „екзекутори“, които да откриват огън по отказалите се и след това да изхвърлят телата им в реки или плитки гробове, регистрирайки ги като загинали в действие. Други разкази описват командири, използващи дронове и експлозиви, за да завършат „работата“ с ранени или отстъпващи войници. В няколко случая, офицери вероятно са заповядали на операторите на дронове да хвърлят гранати по собствените си мъже, маскирайки убийствата като удари на бойното поле.

Верстка, независимo руско новинарско издание, което сега работи в изгнание и е основано от някои от най-уважаваните разследващи журналисти в страната, документално покри случаи на мъчения до смърт. Войници, които не се подчинявали на заповеди, били хвърляни в ями, покрити с метални решетки, заливаеми с вода и бити с часове или дори дни. Разследването установи, че в някои случаи те били принудени да се бият помежду си в т. нар. гладиаторски битки до смърт.

Един такъв случай се появи в видео, разпространено през май 2025 г. от украински групи, следящи руски сили. Записът показва двама мъже без риза в яма, докато глас отстрани казва: „Командир Кама в основата каза, че който убие другия, излиза от ямата.“ Мъжете започват да се бият, докато гласът продължава да ги подбужда: „Довърши го вече, какво чакаш?“ – докато един от тях не рухва безжизнено на земята.

Верстка също свързва няколко убийства с схеми за финансово изнудване, при които командири изисквали плащания от войниците в замяна на избягване на самоубийствени мисии. Тези, които не могли да платят или отказвали, били „нулеви“ – жаргон на армията за елиминирани.

Разследването описва и случаи на войски, изпратени на самоубийствени мисии. То разкрива случаи, в които руски войски били умишлено разположени като „майячки“ - наредени да вървят пред атакуващи групи без оборудване, за да привлекат огъня на врага.

Първоначално повечето доклади за вътрешни екзекуции идват от наказателни формирования, съставени от десетки хиляди бивши осъдени, наети от руски затвори, но базата данни на Верстка показва, че практиката се е разпространила и в редовни армейски части. Културата на безнаказаност и напливът на бивши затворници, се казва в доклада, са „нормализирали насилието“.

Повечето от идентифицираните извършители са средни командири на възраст 30-40 години, много от които са ветерани от предишни руски кампании или прехвърления от наказателни батальони. Малко, ако не и изобщо, са били подведени под съдебна отговорност.

Изданието твърди, че е успяло да получи подробна биографична информация: име, ранг, възраст и част, за повече от 60 от 101 предполагаеми извършители. Въпреки обширните доказателства, почти никой не е бил подведен под отговорност, според Верстка.

Верстка заяви също, че е получило официални данни, показващи, че главната военна прокуратура на Русия е получила почти 29,000 жалби от войници и семейства само през първата половина на 2025 г., от които над 12,000 са свързани с наказание от техните собствени началници.

Източник в военната прокуратура каза на изданието, че съществува неформална забрана за разследване на случаи срещу командири, служещи в бойни зони. „Те казват: „Ако отворим това, може да навреди на операциите.“ Това означава, че тези офицери имат тотална безнаказаност,“ заяви той.