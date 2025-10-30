Свят

Доклад: Началници на руската армия измъчват и екзекутират войници, които отказват да се бият в Украйна

Разследването установи, че в някои случаи войниците били принудени да се бият помежду си в т. нар. гладиаторски битки до смърт

30 октомври 2025, 13:39
Доклад: Началници на руската армия измъчват и екзекутират войници, които отказват да се бият в Украйна
Източник: ЕПА/БГНЕС

Р уските командири изпълняват смъртни наказания или умишлено изпращат на смърт войници, които отказват да се бият в Украйна, според ново разследване на независимото издание Верстка, което рисува мрачна картина на вътрешното насилие в руската армия, предаде The Guardian

Изданието, опирайки се на свидетелства от служители, роднини на загинали, изтекли видеа и официални записи на жалби, съобщава, че е идентифицирало 101 руски военнослужещи, обвинени в убийства, мъчения или смъртно наказание на свои съратници. Верстка твърди, че е потвърдило поне 150 смъртни случая, но смятат, че действителното число вероятно е много по-високо. 

От началото на мащабната инвазия на Русия в Украйна широко се разпространяват доклади за войници, убивани от собствените си сили, и за така наречените блокиращи единици, разположени да предотвратят отстъпление. Кремъл многократно отхвърля обвиненията за недисциплина сред руските войски, настоявайки, че проблемите вместо това са широко разпространени в украинската армия. 

Но докладът на Верстка изглежда е най-подробният до момента, документирайки детайлен каталог на методите, използвани за налагане на послушание и терор в редиците. 

Верстка цитира свидетелства от войници, които твърдят, че командирите са назначавали „екзекутори“, които да откриват огън по отказалите се и след това да изхвърлят телата им в реки или плитки гробове, регистрирайки ги като загинали в действие. Други разкази описват командири, използващи дронове и експлозиви, за да завършат „работата“ с ранени или отстъпващи войници. В няколко случая, офицери вероятно са заповядали на операторите на дронове да хвърлят гранати по собствените си мъже, маскирайки убийствата като удари на бойното поле. 

Верстка, независимo руско новинарско издание, което сега работи в изгнание и е основано от някои от най-уважаваните разследващи журналисти в страната, документално покри случаи на мъчения до смърт. Войници, които не се подчинявали на заповеди, били хвърляни в ями, покрити с метални решетки, заливаеми с вода и бити с часове или дори дни. Разследването установи, че в някои случаи те били принудени да се бият помежду си в т. нар. гладиаторски битки до смърт. 

Един такъв случай се появи в видео, разпространено през май 2025 г. от украински групи, следящи руски сили. Записът показва двама мъже без риза в яма, докато глас отстрани казва: „Командир Кама в основата каза, че който убие другия, излиза от ямата.“ Мъжете започват да се бият, докато гласът продължава да ги подбужда: „Довърши го вече, какво чакаш?“ – докато един от тях не рухва безжизнено на земята. 

Верстка също свързва няколко убийства с схеми за финансово изнудване, при които командири изисквали плащания от войниците в замяна на избягване на самоубийствени мисии. Тези, които не могли да платят или отказвали, били „нулеви“ – жаргон на армията за елиминирани. 

Разследването описва и случаи на войски, изпратени на самоубийствени мисии. То разкрива случаи, в които руски войски били умишлено разположени като „майячки“ - наредени да вървят пред атакуващи групи без оборудване, за да привлекат огъня на врага. 

Първоначално повечето доклади за вътрешни екзекуции идват от наказателни формирования, съставени от десетки хиляди бивши осъдени, наети от руски затвори, но базата данни на Верстка показва, че практиката се е разпространила и в редовни армейски части. Културата на безнаказаност и напливът на бивши затворници, се казва в доклада, са „нормализирали насилието“. 

Повечето от идентифицираните извършители са средни командири на възраст 30-40 години, много от които са ветерани от предишни руски кампании или прехвърления от наказателни батальони. Малко, ако не и изобщо, са били подведени под съдебна отговорност. 

Изданието твърди, че е успяло да получи подробна биографична информация: име, ранг, възраст и част, за повече от 60 от 101 предполагаеми извършители. Въпреки обширните доказателства, почти никой не е бил подведен под отговорност, според Верстка. 

Верстка заяви също, че е получило официални данни, показващи, че главната военна прокуратура на Русия е получила почти 29,000 жалби от войници и семейства само през първата половина на 2025 г., от които над 12,000 са свързани с наказание от техните собствени началници. 

Източник в военната прокуратура каза на изданието, че съществува неформална забрана за разследване на случаи срещу командири, служещи в бойни зони. „Те казват: „Ако отворим това, може да навреди на операциите.“ Това означава, че тези офицери имат тотална безнаказаност,“ заяви той.

Източник: The Guardian     
Руска армия Война в Украйна Военни престъпления Екзекуции на войници Мъчения Верстка Руски командири Отказ от битка Безнаказаност Насилие във войската
Последвайте ни

По темата

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат

Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
10 от най-популярните средни породи кучета

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 8 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 8 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 7 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 7 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Свят Преди 35 минути

Жената скоро започнала да нарушава всяко правило, което семейство имало

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

България Преди 37 минути

Панайотова заяви, че всички закони, наредби и правила са нарушени

<p>На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната</p>

На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната, внесени от МС

България Преди 46 минути

С тях се разширяват възможностите за обявяване на извънредно положение и активирането на въоръжените сили в случай на война

Енергийният министър: Южна Корея е сред най-значимите стратегически партньори на България

Енергийният министър: Южна Корея е сред най-значимите стратегически партньори на България

България Преди 59 минути

Двете държави споделят общи цели, отбеляза Жечо Станков

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" не попадат в категорията на ядрени тестове

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" не попадат в категорията на ядрени тестове

Свят Преди 1 час

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира директивата на Доналд Тръмп към Пентагона да тества американско ядрено оръжие

Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР

Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР

България Преди 1 час

Златният шалтер променя играта за първи път в “Пееш или лъжеш”

Златният шалтер променя играта за първи път в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Тази неделя своята интуиция ще тества попфолк звездата Преслава

Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите

Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите

Технологии Преди 1 час

Снимката е архивна

Възрастен шофьор с "Трабант" се блъсна във внезапно появила се крава на пътя

България Преди 1 час

Инцидентът стана рано сутринта между Шипка и Казанлък, водачът е в болница, без опасност за живота

<p>Няма да има ваксинация на овце и кози, пикът на шарката е преминал</p>

Георги Тахов: Няма да има ваксинация на овце и кози, пикът на шарката е преминал

България Преди 1 час

От началото на седмицата не са регистрирани нови случаи на зараза

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

България Преди 1 час

Според данни на Евростат България е на второ място сред страните от ЕС по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г.

7 от най-страшните места в света

7 от най-страшните места в света

Любопитно Преди 1 час

От обладани острови до изоставени градове - това са някои от най-ужасяващите локации с мрачни истории

<p>Дамиано Давид и Дав Камерън се сгодиха</p>

След две години връзка: Дамиано Давид и Дав Камерън се сгодиха

Любопитно Преди 2 часа

Слуховете за връзката между двамата се появиха за първи път през септември 2023 г.

Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

Свят Преди 2 часа

Премиерът на Унгария заяви, че се провежда разследване, но намекна за саботаж

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

България Преди 2 часа

Специализирана полицейска операция се провежда от началото на седмицата

Кои са най-мразените зодии в зодиака

Кои са най-мразените зодии в зодиака

Любопитно Преди 2 часа

Съществува теория, че когато не харесвате или се чувствате отблъснати от някого, неговият зодиакален знак може да показва „тъмната страна“, която ви предлага уроци за самоотражение

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Обрат за Лудогорец с попадение на Иван Йорданов

Gong.bg

Андрей Йорданов - амбиции и очаквания за дербито на Пловдив

Gong.bg

Мащабна акция в София: 64 задържани, разбити са две наркобази

Nova.bg

„Здравей, България" празнува 25 години в ефира на NOVA

Nova.bg