Ядрен спор между белгийски министър и Русия ескалира - замесиха Селена Гомес

М инистърът на отбраната на Белгия официално е въвлечен в конфликт с бившия президент на Русия заради ядрените оръжия и го направи чрез публикация в Instagram, придружена от песента "Calm Down" на Селена Гомес.
Да, такъв е светът, в който живеем, пише Politico.
Тео Франкен, белгийският министър на отбраната, заяви по-рано тази седмица пред белгийския новинарски сайт HUMO, че НАТО "ще смаже Москва", ако Кремъл някога атакува Брюксел.
Belgian Minister Theo Francken’s nuclear feud with Russia is heating up.— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 30, 2025
And it’s now also involving Selena Gomez.https://t.co/Cd1Oxm4550
Това предизвика яростна реакция от Дмитрий Медведев, бивш президент на Русия и настоящ заместник-председател на нейния Съвет за сигурност, известен с избухливите си изказвания в социалните мрежи.
Медведев нарече Франкен "идиот" и предупреди, че ядреното супероръжие "Посейдон" е тествано тази седмица, наричайки го "истинско оръжие на Апокалипсиса". В отговор на потребител в X, който предложи да се използва Белгия като полигон за изпитания, Медведев добави: "Тогава Белгия ще изчезне."
В четвъртък сутринта Франкен отвърна на Медведев чрез публикация в Instagram: "Главният хулиган на Русия никога не спира да заплашва и обижда."
"НАТО не е във война с Руската федерация и със сигурност не желае да бъде, но принципът на "отмъщението" на нашия алианс остава безспорен вече 76 години", подчерта той. "Това имах предвид в интервюто за HUMO и не се отказвам от нито една дума."
Постът бе придружен от песента на американската поп изпълнителка Селена Гомес "Calm Down" от 2023 г., което очевидно е призив от страна на Франкен към Кремъл да "смекчи тона". Песента първоначално е издадена от нигерийския изпълнител Рема през 2022 г. и е ремиксирана със Селена Гомес през 2023 г.