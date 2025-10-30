Свят

Ядрен спор между белгийски министър и Русия ескалира - замесиха Селена Гомес

Тео Франкен призовава Кремъл да се "успокои", след като той и Дмитрий Медведев се скараха за атомни арсенали

30 октомври 2025, 13:31
Източник: iStock photos/Getty images

М инистърът на отбраната на Белгия официално е въвлечен в конфликт с бившия президент на Русия заради ядрените оръжия и го направи чрез публикация в Instagram, придружена от песента "Calm Down" на Селена Гомес.

Да, такъв е светът, в който живеем, пише Politico.

Тео Франкен, белгийският министър на отбраната, заяви по-рано тази седмица пред белгийския новинарски сайт HUMO, че НАТО "ще смаже Москва", ако Кремъл някога атакува Брюксел.

Това предизвика яростна реакция от Дмитрий Медведев, бивш президент на Русия и настоящ заместник-председател на нейния Съвет за сигурност, известен с избухливите си изказвания в социалните мрежи.

Медведев нарече Франкен "идиот" и предупреди, че ядреното супероръжие "Посейдон" е тествано тази седмица, наричайки го "истинско оръжие на Апокалипсиса". В отговор на потребител в X, който предложи да се използва Белгия като полигон за изпитания, Медведев добави: "Тогава Белгия ще изчезне."

В четвъртък сутринта Франкен отвърна на Медведев чрез публикация в Instagram: "Главният хулиган на Русия никога не спира да заплашва и обижда."

"НАТО не е във война с Руската федерация и със сигурност не желае да бъде, но принципът на "отмъщението" на нашия алианс остава безспорен вече 76 години", подчерта той. "Това имах предвид в интервюто за HUMO и не се отказвам от нито една дума."

Постът бе придружен от песента на американската поп изпълнителка Селена Гомес "Calm Down" от 2023 г., което очевидно е призив от страна на Франкен към Кремъл да "смекчи тона". Песента първоначално е издадена от нигерийския изпълнител Рема през 2022 г. и е ремиксирана със Селена Гомес през 2023 г.

Източник: Politico    
Тео Франкен Дмитрий Медведев Ядрени оръжия Белгия Русия НАТО Социални мрежи Дипломатически конфликт Заплахи Calm Down
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 7 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 7 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 6 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 5 часа

