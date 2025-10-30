Ядрен спор между белгийски министър и Русия ескалира - замесиха Селена Гомес

М инистърът на отбраната на Белгия официално е въвлечен в конфликт с бившия президент на Русия заради ядрените оръжия и го направи чрез публикация в Instagram, придружена от песента "Calm Down" на Селена Гомес.

Да, такъв е светът, в който живеем, пише Politico .

Тео Франкен, белгийският министър на отбраната, заяви по-рано тази седмица пред белгийския новинарски сайт HUMO, че НАТО "ще смаже Москва", ако Кремъл някога атакува Брюксел.

Belgian Minister Theo Francken’s nuclear feud with Russia is heating up.



And it’s now also involving Selena Gomez.https://t.co/Cd1Oxm4550 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 30, 2025

Това предизвика яростна реакция от Дмитрий Медведев, бивш президент на Русия и настоящ заместник-председател на нейния Съвет за сигурност, известен с избухливите си изказвания в социалните мрежи.

Медведев нарече Франкен "идиот" и предупреди, че ядреното супероръжие "Посейдон" е тествано тази седмица, наричайки го "истинско оръжие на Апокалипсиса". В отговор на потребител в X, който предложи да се използва Белгия като полигон за изпитания, Медведев добави: "Тогава Белгия ще изчезне."

В четвъртък сутринта Франкен отвърна на Медведев чрез публикация в Instagram: "Главният хулиган на Русия никога не спира да заплашва и обижда."

"НАТО не е във война с Руската федерация и със сигурност не желае да бъде, но принципът на "отмъщението" на нашия алианс остава безспорен вече 76 години", подчерта той. "Това имах предвид в интервюто за HUMO и не се отказвам от нито една дума."

Постът бе придружен от песента на американската поп изпълнителка Селена Гомес "Calm Down" от 2023 г., което очевидно е призив от страна на Франкен към Кремъл да "смекчи тона". Песента първоначално е издадена от нигерийския изпълнител Рема през 2022 г. и е ремиксирана със Селена Гомес през 2023 г.