Тръмп: Има 50% шанс за търговска сделка с ЕС, мита за Канада

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля вторични санкции върху Русия на фона на войната в Украйна, предаде Ройтерс, като цитира негово изявление пред медиите, направено при заминаването му за Шотландия.

"Възможно е да се наложи да въведем вторични санкции срещу Русия", заяви Тръмп.

Тръмп отхвърли плана на френския президент Еманюел Макрон да признае палестинската държава по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември.

"Това, което Макрон казва, няма значение", заяви Тръмп пред репортери в Белия дом. "Той е много добър човек. Харесвам го, но това изявление няма тежест", добави американският президент.

Trump says there is a 50-50 chance of trade deal with EU https://t.co/fVGdtb7BCH

"Хамас" всъщност не искаше да сключи споразумение. Мисля, че те (бойците на "Хамас") искат да умрат. И това е много, много сериозно", заяви американският президент след провала на преговорите за прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Стигнахме до момент, в който ще се наложи да довършим работата", добави Тръмп, като отбеляза, че според него ислямисткото движение не иска споразумение, защото "те (бойците на "Хамас") знаят какво ще последва, след като се върнат последните заложници".

"Казах ви го, ще е много трудно за "Хамас" да сключи споразумение, защото ще загуби своя щит, своето прикритие", подчерта Тръмп. Според него след това членовете на организацията ще бъдат "изловени".

Тръмп говори и по други теми. Той например заяви, че има 50% шанс САЩ да постигнат търговско споразумение с Европейския съюз. Вашингтон може да не постигне търговско споразумение с Канада, добави Тръмп. "Нямахме много късмет с Канада. Мисля, че Канада може да бъде страна, с която просто ще има мита, а не преговори", заяви американският лидер.

Trump estimated the chances of reaching a trade agreement between the U.S. and the EU at 50%. pic.twitter.com/uTPqOKyvjx