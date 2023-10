Измама за милиарди: В какво обвиняват Сам Банкман-Фрийд

С рещу бившия криптомилиардер Сам Банкман-Фрийд са повдигнати обвинения във финансова измама, свързани с фалита на неговата криптоборса FTX. Делото вече е в ход, съобщи Deutsche Welle .

Човекът, който някога се изявяваше като застъпник за отговорността в криптоиндустрията - Сам Банкман-Фрийд сега е на подсъдимата скамейка, изправен пред седем обвинения за финансови измами и заговор, довели до за фалита на известната борса за криптовалути FTX.

Сам Банкман-Фрийд, който е известен в криптообщността и просто като SBF, е основател на сриналата се борса FTX. 31-годишният американец основа през 2017 г. хедж фонда за криптовалути Alameda Research. Две години по-късно той стартира и крипто борсата FTX. Преди да стане част от индустрията на криптовалутите, той е работил като трейдър на Уолстрийт. В най-върховия си момент Банкман-Фрийд е притежавал активи на стойност 26 млрд. щатски долара.

През 2020 г. и 2021 г. цената на биткойна и на цифровите активи се повиши изключително много. Репутацията на Банкман-Фрийд изигра важна роля за успеха и оцеляването на FTX. Под негово ръководство, усилията за утвърждаване на марката на основните му компании, подкрепата на известни личности и щедрите прояви на благотворителност помогнаха както на FTX, така и на криптовалутите като цяло да се ползват с добро име в голяма част от обществото. Това продължи чак до срива на FTX през 2022 година.

В какво е обвинен Сам Банкман-Фрийд?

Срещу Сам Банкман-Фрийд са повдигнати седем обвинения във финансова измама и конспирация, включително и че е присвоявал пари от вложителите на FTX.

Прокурорите твърдят, че действията, предприети от него и колегите му, са застрашили средствата, вложени от потребителите на FTX. Това е довело и до срива на борсата, на фона на намаляващата стойност на криптовалутите.

Бизнесът на Банкман-Фрийд също е бил сериозно засегнат от всеобщия спад в стойността на криптовалутите. В опит да подкрепи криптоиндустрията, хедж фонда Alameda Research взел пари назаем, за да инвестира в сриващи се компании за цифрови активи, използвайки депозити на клиенти на FTX, за да покрие собствените си финансови задължения.

Твърди се, че Банкман-Фрийд е наредил на бившия технологичен ръководител на FTX Гари Уанг да направи промени в компютърния код на борсата, за да позволи на Alameda Research да получава неограничени заеми - привилегия, недостъпна за останалите потребители. Това е дало възможност на компанията да заеме значителни средства от свързаната с нея крипто борса FTX. Прокурорите твърдят, че Банкман-Фрийд е използвал депозитите в FTX, за да покрие загубите на Alameda Research, да купува и продава недвижими имоти и да прави дарения за политически кампании.

