На Бахамите арестуваха предприемач, инвеститор и бивш милиардер

О снователят на фалиралата бърса за търговия с криптовалута Еф Ти Екс (FTX) Сам Банкман-Фрайд беше арестуван на Бахамите по искане на американската прокуратура, предаде Ройтерс.

Sam Bankman-Fried Arrested in the Bahamas After US Prosecutors File Charges by @nytimes https://t.co/ZtJAP9GH78

Това се случи ден преди насроченото му изслушване пред Конгреса за краха на платформата, една от най-големите в криптосвета.

Арестът маркира тъжния край на кариерата на 30-годишния предприемач, известен с инициалите си SBF, който успя да яхне вълната на възхода на криптовалутите и благодарение на това да стане милиардер, преди да се стигне до почти светкавичния крах на Еф Ти Екс.

Борсата, създадена през 2019 г. и базирана на Бахамите, подаде молба за банкрут на 11 ноември, след като в рамките на 72 часа търговците изтеглиха от нея около 6 милиарда долара.

Впоследствие стана ясно, че Банкман-Фрайд тайно е използвал 10 милиарда долара от фондовете на своите клиенти, за да подсили собствения си търговски бизнес.

Sam Bankman-Fried was playing the game Storybook Brawl and said in an interview he didn't think he would be detained just hours before his arrest https://t.co/5atAb3aESv pic.twitter.com/g7Z8L2QvhL