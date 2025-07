Лукс и любов: Барън Тръмп с първа приятелка и живот като принц

Б арън Тръмп израства сред разкош и несравним лукс — с баснословни суми, вложени в образованието му, и живот в дом, достоен за кралска особа.

19-годишният студент, единствено дете на бившия президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп, е роден на 20 март 2006 г. и през годините до голяма степен остава далеч от прожекторите.

Но сега, когато се появиха информации, че тийнейджърът е открил първата си любов, изданието Femail се впуска в детайли за разточителното му детство, като акцентира върху стотиците хиляди долари, инвестирани в неговото образование.

