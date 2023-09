Джоузеф Ву: Тайван не е част от Китайската народна република и със сигурност не е за продан

И зявление на собственика на X, Tesla и Starlink Илон Мъск, свързано с отношенията между Китай и Тайван, провокира реакция в Тайпе, предаде Ройтерс.

Това ще разгневи Китай: Япония засилва връзките си с Тайван

Тайван "не е за продан", каза тайванският външен министър Джоузеф Ву във връзка с изказване на Мъск за отношенията между Пекин и Тайпе.

"Тяхната (на Пекин) политика е да обединят Тайван с Китай. От тяхна гледна точка може би става дума за нещо като Хаваите или нещо подобно, за неразделна част от Китай, която произволно не е част от Китай най-вече защото американският Тихоокеански флот спира опитите за обединение със сила", каза Мъск на събитието Ол-Ин Съмит (All-In Summit) в Лос Анджелис тази седмица, видеозапис от което е публикуван в Уou Тube.

Снощи тайванският външен министър Джоузеф Ву реагира на изявлението на Мъск с публикация в социалната платформа X, известна до неотдавна като Тwitter.

Тайванският представител предложи на Мъск да поиска от Китай "да даде достъп до X на китайския народ. Китайските власти блокират X, както и други западни социални платформи като Facebook, отбелязва Ройтерс.

