Издирват девет души под развалините на частично срутил се хотел в Германия (СНИМКИ)

Х отел се срути частинчно в град Кров, в германската провинция Райнланд-Пфалц, предаде ДПА. Полицията се опасява, че девет души са останали под развалините.

Спасителните операции продължават. "Няколко души са успели своевременно да напуснат сградата. В момента ги преглеждат екипи за спешна помощ", каза полицията.

