МНС издаде заповед за арест на Сергей Шойгу и Валерий Герасимов

М еждународният наказателен съд днес издаде заповед за арест на бившия руски министър на отбраната Сергей Шойгу, както и на висшия руски генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб, за предполагаеми военни престъпления в Украйна, предадоха световните агенции.

ICC issues arrest warrants for former Russian Defense Minister Sergey #Shoigu and Chief of the General Staff Valery Gerasimov – for alleged war crimes in #Ukraine pic.twitter.com/nDnDEAIDpG