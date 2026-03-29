Ким Чен-ун наблюдава тест на двигател на ракета, способна да порази континенталната част на САЩ

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун наблюдава тест на модернизиран, високотягов двигател с твърдо гориво за оръжия и го приветства като значимо постижение за повишаване на стратегическия военен капацитет на страната, съобщи днес агенция КЦТА.

Въпреки че тестът е в съответствие с обявената от Ким Чен-ун цел за придобиване на по-бързи, труднооткриваеми ракети, насочени към САЩ и техните съюзници, някои експерти предполагат, че твърдението на Северна Корея може да е преувеличено.

КЦТА допълни, че севернокорейският лидер е наблюдавал наземния тест на новия двигател. Агенцията посочва, че максималната мощност на двигателя е 2500 килотона, в сравнение с около 1970 килотона, отчетени при подобен тест на двигател с твърдо гориво през септември.

Според КЦТА тестът е проведен като част от петгодишното укрепване на въоръженията на Северна Корея, предназначено за модернизиране на „стратегически ударни средства“, термин, отнасящ се до балистични ракети, способни да носят ядрени заряди, както и други оръжия.

Държавният глава на Северна Корея заяви, че най-новият тест на двигателя е имал „голямо значение за извеждането на стратегическата военна мощ на страната на най-високо ниво“.

КЦТА не съобщи точно кога или къде се е провел тестът, отбелязва Асошиейтед прес.