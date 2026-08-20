КНДР изстреля неидентифициран снаряд, заяви южнокорейската армия

С еверна Корея е изстреляла около 10 балистични ракети, заяви днес южнокорейската армия, цитирана от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало само няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун тази година.

Северна Корея е изстреляла "около 10 балистични ракети с малък обсег от района на Пхенян", заяви пред АФП представител на Обединеното командване на южнокорейските въоръжени сили.

Във връзка с тези развития Съветът за национална сигурност на Южна Корея се събира на извънредно съвещание, посочва Ройтерс.