Испания въведе граничен контрол с Италия

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Разрив в сърцето на Европа между Испания и Италия

И спания започна проверките на пътници, пристигащи от Италия. Полиция спираше хора на летищата за проверка на паспорти, документи и визи. Пътниците се оказаха в центъра на ескалиращ спор между Испания и Италия относно миграцията и граничния контрол. Освен на летищата, проверки ще има и на пристигащите по море, съобщи NOVA.

Мярката е продължение на спора между Мадрид и Рим, който започна след нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута. Италия суспендира шенгенските правила за пристигащи от Испания.

Мадрид налага граничния контрол седмица, след като Рим въведе същите мерки. Кризата противопоставя испанския социалистически лидер Педро Санчес срещу италианския консервативен премиер Джорджа Мелони, която отдавна призовава за по-строги правила на Евросъюза за миграция.

Италия няма сухопътна граница с Испания. Мадрид обвинява Мелони във „фалшиви аргументи“, защото няма как мигрантите от Сеута да влязат в Шенгенското пространство.