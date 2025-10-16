Италиански модел e намушкан над 20 пъти от гаджето си

И талиански модел и звезда от риалити телевизията беше намушкана повече от 20 пъти от приятеля си по време на разгорещен спор на балкона на апартамента си. Памела Дженини, на 29 години, беше намерена мъртва в апартамента си в Милано във вторник вечерта, след като съседи съобщили, че са чули викове и отчаяни молби за помощ, според италианския вестник Il Giorno, предаде New York Post.

Дженини се била скарала с приятеля си, 52-годишния Джанлука Сончин, когато конфронтацията прераснала в насилие, съобщава изданието. Когато полицията пристигнала, съсед от близък балкон извикал, за да привлече вниманието им към случващото се в апартамента на Дженини на последния етаж. Полицаите разбили вратата точно когато Сончин спрял нападението си, според вестника.

Italian model stabbed over 20 times to death by boyfriend on apartment balcony: report https://t.co/7lvRyQKga2 pic.twitter.com/Cj6Yd1Lxtn — New York Post (@nypost) October 16, 2025

Младият модел беше обявена за мъртва на място. Сончин, според съобщенията, се намушкал два пъти в шията, но бил стабилизиран и спешно откаран в болницата „Нигуарда“ в Милано в критично състояние под полицейски надзор. Властите заявиха, че Дженини е била намушкана 24 пъти, преди полицаите да пристигнат.

Сончин оттогава е обвинен в убийство, утежнено от преследване, предумишленост и фемицид. В Италия фемицидът се отнася до убийството на жена поради мотиви, свързани с пола, или домашно насилие и се преследва като утежнена форма на убийство.

Разследващите разпитаха съседи, като няколко от тях според съобщенията са станали свидетели на нападението от съседна сграда. Други казали, че видели мъж да влиза бурно в апартамента малко преди престъплението. Един свидетел каза пред Il Giorno, че чул Дженини да крещи „Помощ! Помощ!“ моменти преди да бъде убита.

TV star, 29, 'stabbed to death on balcony by boyfriend' as neighbours watched #rip https://t.co/8h4sFLCiSg pic.twitter.com/PXStgPWgmT — Daily Star (@dailystar) October 15, 2025

Приятелка на жертвата казала на полицаите, че връзката на двойката била нестабилна от месеци и че Дженини планирала да го напусне. Дженини, която участвала в кампании за висша мода в Милано, била съосновател на марката за бански костюми SheLux и управлявала бизнес с луксозни недвижими имоти. Тя също се появила в италианското риалити шоу за запознанства „Островът на Адам и Ева“, където участниците се състезават голи.

Моделът, превърнал се в предприемач, често показвал бляскавия си начин на живот в Instagram, публикувайки снимки от почивки в Портофино и изяви на червения килим на филмовия фестивал във Венеция, съобщава Il Giorno. Тя била във връзка със Сончин – богат и добре свързан италиански бизнесмен – повече от година преди убийството.

Сончин бил арестуван от финансовата полиция в Палермо през 2010 г. във връзка с операция, която разбила мрежа, действаща между Германия и Италия, обвинена в продажбата на стотици луксозни автомобили на изкуствено ниски цени и укриване на данъци чрез фалшиви фактури, според Il Giorno. Не е ясно дали Сончин някога е бил осъден за измама по този случай.