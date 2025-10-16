Свят

Италиански модел e намушкан над 20 пъти от гаджето си

Съседи съобщили, че са чули викове и отчаяни молби за помощ

16 октомври 2025, 12:58
Италиански модел e намушкан над 20 пъти от гаджето си
Източник: iStock

И талиански модел и звезда от риалити телевизията беше намушкана повече от 20 пъти от приятеля си по време на разгорещен спор на балкона на апартамента си. Памела Дженини, на 29 години, беше намерена мъртва в апартамента си в Милано във вторник вечерта, след като съседи съобщили, че са чули викове и отчаяни молби за помощ, според италианския вестник Il Giorno, предаде New York Post. 

Дженини се била скарала с приятеля си, 52-годишния Джанлука Сончин, когато конфронтацията прераснала в насилие, съобщава изданието. Когато полицията пристигнала, съсед от близък балкон извикал, за да привлече вниманието им към случващото се в апартамента на Дженини на последния етаж. Полицаите разбили вратата точно когато Сончин спрял нападението си, според вестника.

Младият модел беше обявена за мъртва на място. Сончин, според съобщенията, се намушкал два пъти в шията, но бил стабилизиран и спешно откаран в болницата „Нигуарда“ в Милано в критично състояние под полицейски надзор. Властите заявиха, че Дженини е била намушкана 24 пъти, преди полицаите да пристигнат.

Сончин оттогава е обвинен в убийство, утежнено от преследване, предумишленост и фемицид. В Италия фемицидът се отнася до убийството на жена поради мотиви, свързани с пола, или домашно насилие и се преследва като утежнена форма на убийство.

Разследващите разпитаха съседи, като няколко от тях според съобщенията са станали свидетели на нападението от съседна сграда. Други казали, че видели мъж да влиза бурно в апартамента малко преди престъплението. Един свидетел каза пред Il Giorno, че чул Дженини да крещи „Помощ! Помощ!“ моменти преди да бъде убита.

Приятелка на жертвата казала на полицаите, че връзката на двойката била нестабилна от месеци и че Дженини планирала да го напусне. Дженини, която участвала в кампании за висша мода в Милано, била съосновател на марката за бански костюми SheLux и управлявала бизнес с луксозни недвижими имоти. Тя също се появила в италианското риалити шоу за запознанства „Островът на Адам и Ева“, където участниците се състезават голи.

Моделът, превърнал се в предприемач, често показвал бляскавия си начин на живот в Instagram, публикувайки снимки от почивки в Портофино и изяви на червения килим на филмовия фестивал във Венеция, съобщава Il Giorno. Тя била във връзка със Сончин – богат и добре свързан италиански бизнесмен – повече от година преди убийството.

Сончин бил арестуван от финансовата полиция в Палермо през 2010 г. във връзка с операция, която разбила мрежа, действаща между Германия и Италия, обвинена в продажбата на стотици луксозни автомобили на изкуствено ниски цени и укриване на данъци чрез фалшиви фактури, според Il Giorno. Не е ясно дали Сончин някога е бил осъден за измама по този случай.

Източник: New York Post    
модел фемицид Италия убийство жертва нападение атака
Последвайте ни

По темата

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Фермер намери нещо, което приличаше на заровена кукла, и тогава пръстите ѝ се раздвижиха

Фермер намери нещо, което приличаше на заровена кукла, и тогава пръстите ѝ се раздвижиха

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

Свят Преди 15 минути

Само в САЩ 11 души умират всеки ден, чакайки бъбречна трансплантация

<p>Първият вот на недоверие срещу френското правителство се провали</p>

Френският премиер Льокорню оцеля след първия вот на недоверие

Свят Преди 20 минути

Решението на министър-председателя да отмени временно пенсионната реформа му спечели подкрепата на депутати от левицата

Мъж и жена разбиха и ограбиха магазин в центъра на София

Мъж и жена разбиха и ограбиха магазин в центъра на София

България Преди 45 минути

Извършителите са взели няколко дребни предмета и бижута

<p>&quot;Не мога да си позволя да спася и двете близначки&quot;</p>

"Не мога да си позволя да спася и двамата близнаци": Войната в Судан остави една майка с невъзможен избор

Свят Преди 47 минути

Според ООН три милиона деца под петгодишна възраст са остро недохранени

Отбелязваме 113 години бойна авиация в България

Отбелязваме 113 години бойна авиация в България

България Преди 53 минути

По повод празника с грамоти бяха отличени военнослужещи от 24 авиобаза - Крумово

Експерти: Не се доверявайте на изкуствен интелект за инвестиции, рискът е огромен

Експерти: Не се доверявайте на изкуствен интелект за инвестиции, рискът е огромен

България Преди 1 час

Съветът на КФН е никога да не споделяте лични данни с онлайн платформи, базирани на ИИ

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект за отказ от охраната на НСО

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект за отказ от охраната на НСО

България Преди 1 час

Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява

Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

България Преди 1 час

Причината е, че те са се регистрирали в зала, въпреки решение на парламентарната група

<p>Най-умният човек на света, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години&nbsp;</p>

Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

Свят Преди 1 час

Перелман прекратява контактите си с академичните среди, заявявайки, че е разочарован от "етичните стандарти" в математическата общност

Ток удари дете, покатерило се на електрически стълб в село край София

Ток удари дете, покатерило се на електрически стълб в село край София

България Преди 1 час

Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне и опасност за живота

"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

Любопитно Преди 1 час

56-годишната актриса беше изключително откровена за връзките си в интервю

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

България Преди 1 час

Няма данни за бедстващи или пострадали хора, съобщиха от Община Царево

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Свят Преди 2 часа

Бракът на двойката се разпадна през 2015 г., след като Чей призна, че е станал баща на дете от любовницата си

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

България Преди 2 часа

Правата на Момчил Мавров са ограничени заради проверка на дейността на дирекциите и административните структури на Касата

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Любопитно Преди 2 часа

Жасмин е била част от всяко модно ревю на легендарната марка бельо от 2012 до 2018 г.

Том Круз

Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна

Любопитно Преди 2 часа

„Том и Ана си прекарваха добре заедно, но времето им като двойка изтече. Те ще останат добри приятели“, заяви източник, близък до двойката

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

БЪРЗ ТЕСТ: Провери каква е твоята сърдечна възраст

Edna.bg

Стана ясна причината за смъртта на Даян Кийтън

Edna.bg

Стоилов: Целта ни е Европа! Във всеки мой клуб съм развивал играчите и качеството на отбора

Gong.bg

Голямо признание за Алберт Попов

Gong.bg

Два трамвая се сблъскаха в София, има пострадал (СНИМКИ)

Nova.bg

Парламентът и днес не събра кворум

Nova.bg