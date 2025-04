Световноизвестен модел почина на 27 години

М оделът Луси Маркович, която стана известна с участието си в „Australia's Next Top Model“ и по-късно дефилира на модните подиуми на брандове като Armani и Versace, почина на 27 години, съобщи CNN.

Нейната агенция Elite Model Management съобщи за смъртта ѝ чрез социалните мрежи в четвъртък, като разкри, че тя се е борила с рядко мозъчно заболяване. Потвърждение за смъртта ѝ беше публикувано и в официалните Instagram истории на Маркович, само часове след публикация, в която се казваше, че тя „се бори за живота си“.

В изявлението си Elite Model Management описа Маркович като „ярка блестяща светлина“, като добави: „Да бъде модел беше една от мечтите на Луси и за нас е голяма чест да бъдем част от това пътешествие с нея,“ продължиха. „Тя внесе елегантност, сила и красота в работата си. Но повече от това, тя си донесе — топлината си, смеха си, светлината си.“

