Красива дизайнерка е открита мъртва на борда на лодка

Д изайнерка от Манхатън беше намерена мъртва на борда на лодка в Монтоук във вторник, 6 август.

Martha Nolan-O'Slatarra, 33, a beloved local designer from Manhattan, has been found deceased on a boat docked at the Montauk Yacht Club in Montauk, New York. Her body was discovered unconscious on the vessel at approximately 12:00 AM on Tuesday, August 5, by Suffolk County… pic.twitter.com/nroyJRc2NJ — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 6, 2025

Марта Нолан-О'Слатара бе намерена в безсъзнание на кораб, акостирал в яхт клуб Монтоук около 12 часа на обяд, съобщиха от полицията на окръг Съфолк.

33-годишната жена, известна професионално и в социалните си среди като Марта Нолан, бе обявена за мъртва на място от първите пристигнали спасителни екипи.

Irish woman Martha Nolan-O'Slatarra found dead on board boat at yacht club in New York https://t.co/wOs4H7AvYw — Jack Quann (@jqbilbao) August 6, 2025

Причината за смъртта ѝ все още се разследва и ще бъде установена от съдебномедицинската служба на окръг Съфолк.

Членове на яхт клуб Монтоук, включително някои капитани, чули писъци късно вечерта в понеделник, разказа пред The Post един от членовете на яхт клуб. Друг анонимен член описа Нолан като изключително приятелска и усмихната личност.

„Тя беше добре позната в общността. Изключително дружелюбна и винаги усмихната“, каза той.

We've learned that Martha Nolan-O'Slatarra, the young woman found dead on a boat docked in Montauk, had built a fashion label tied to NYC and the Hamptons. https://t.co/xpzgg4qj0M — Greater Long Island (@Greater_LI) August 6, 2025

Нолан е била маркетингов консултант, предприемач и основател на модната марка East x East, посочват данни в нейния профил в LinkedIn.

Родена в Ирландия, тя се премества в Съединените щати на 26-годишна възраст и започва да развива бизнеса си в Хамптън през 2023 г., сподели тя пред Irish Independent миналата година.

Жителите на Монтоук описват Нолан като изключително мила жена, винаги с топла усмивка.

Едва преди месец бизнесдамата отпразнува отварянето на нов магазин в ексклузивния спа комплекс на Монтоук, Gurney’s Resort.

Awful news about the death of Carlow woman Martha Nolan (33) in New York and the ongoing homicide investigation. 😢



R.I.P. Martha 🙏 pic.twitter.com/swwAjIhl4a — Danny Boy (@Care2much18) August 6, 2025

„Постигнати цели“, гласи публикацията ѝ от 1 юли в TikTok.

Следователите на местопрестъплението останаха в яхт клуба Монтоук до късно през нощта, придружавани от микробус на криминалната лаборатория на окръг Съфолк и команден пункт, паркиран след 21 ч. във вторник.

Отделът за разследване на убийства към полицията на окръг Съфолк пое разследването на инцидента, според официално съобщение.