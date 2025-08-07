Свят

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Членове на яхт клуб Монтоук, включително някои капитани, чули писъци късно вечерта в понеделник

7 август 2025, 14:24
Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка
Източник: Istock

Т ялото на модна дизайнерка от Манхатън, намерено в луксозен яхтен клуб в Хамптънс, не показва признаци на насилие, съобщи полицията на окръг Съфолк на 6 август, пише New York Post

Откритието беше съобщено ден след като 33-годишната Марта Нолан-О’Слатара бе намерена мъртва на лодка, акостирала в яхт клуба Монтоук около полунощ.  

Аутопсията установи, че няма следи от насилствена смърт, но полицията все още не е оповестила официалната причина за смъртта или други подробности около мистериозния инцидент.  

Красива дизайнерка е открита мъртва на борда на лодка

Според източници на The Post, хора са се опитали да реанимират Нолан-О’Слатара веднага след като е била открита на лодката.  

Нолан-О’Слатара, известна дизайнерка в Ню Йорк, бе добре позната фигура в луксозната крайбрежна общност на Хамптънс, където прекарваше летата си.  

Членове на яхт клуб Монтоук, включително някои капитани, чули писъци късно вечерта в понеделник, разказа пред The Post един от от тях. Друг анонимен източник описа Нолан като изключително приятелска и усмихната личност.  

„Тя беше добре позната в общността. Изключително дружелюбна и винаги усмихната“, каза той.

Полицията на окръг Съфолк не разкрива причината и обстоятелствата около трагедията, която потресе жителите на Монтоук.

Нолан е била маркетингов консултант, предприемач и основател на модната марка East x East, посочват данни в нейния профил в LinkedIn.  

Родена в Ирландия, тя се премества в Съединените щати на 26-годишна възраст и започва да развива бизнеса си  в Хамптън през 2023 г., сподели тя пред Irish Independent миналата година.  

Жителите на Монтоук описват Нолан като изключително мила жена, винаги с топла усмивка.  

Едва преди месец бизнесдамата отпразнува отварянето на нов магазин в ексклузивния спа комплекс на Монтоук, Gurney’s Resort.  

„Мечтаехме много заедно, смеехме се по-силно, отколкото някой можеше да разбере, и създадохме толкова много от нищото“, написа в емоционален пост в Instagram Дилън Грейс, който основа дизайнерската компания East x East заедно с Марта.  

„Чувствам се благословен и благодарен, че я имах в живота си,“ допълва Грейс. „Обичам те толкова много, Мар. Лети високо, момиче.“  

 

Източник: New York Post    
