Италианец укривал мъртвата си майка във фризер, за да събира пенсията ѝ

М ъж на 54-години от района на град Сарок на остров Сардиния е обвинен от властите в тежка измама и укриване на тяло, след като предполагаемо е държал трупа на мъртвата си майка с години във фризер, за да събира пенсията ѝ, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

A 54-year-old man on the Italian island of Sardinia concealed his deceased mother's body in a freezer for years to continue receiving her pension payments. #freezer #pension #payment #fraud #concealhttps://t.co/eqc3cxy4ff