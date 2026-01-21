Исторически момент: Втората дама на САЩ е бременна

В тората дама на САЩ Уша Ванс и вицепрезидентът Джей Ди Ванс очакват бебе това лято, обяви двойката във вторник, цитирана от Си Ен Ен (CNN).

„Много сме развълнувани да споделим новината, че Уша е бременна с четвъртото ни дете, момче. Уша и бебето са добре и всички с нетърпение очакваме да го посрещнем в края на юли“, казаха те в съвместно изявление, публикувано в социалните медии.

Семейство Ванс имат три деца – Юън, Вивек и Мирабел, които често са се присъединявали към тях в пътувания из страната и света.

Това ще отбележи първия път, когато действаща втора дама е родила бебе, докато е на поста си, но това не е безпрецедентно за първите дами.

We’re very happy to share some exciting news. Our family is growing! pic.twitter.com/0RohEBYXM7 — Second Lady Usha Vance (@SLOTUS) January 20, 2026

Първата дама Франсис Кливланд, съпруга на президента Гроувър Кливланд, ражда дъщеря си Естер в Белия дом през 1893 г. и второ дете – Марион, две години по-късно (родено в Масачузетс).

Първата дама Жаклин Кенеди има трето дете, Патрик Бувие Кенеди, през 1963 г., който е роден преждевременно на Кейп Код и умира на два дни от хиалинна мембранна болест.

В съобщението си семейство Ванс описват момента като „вълнуващ и забързан“ и изразяват благодарност към военните лекари и техния персонал.

40-годишната Уша Ванс напуска работата си като известен обществен адвокат, когато съпругът ѝ става заместник на президента Доналд Тръмп, и често се появява до него през първата му година на поста.

Тя е събрала малък екип от служители и е обучила децата си за живот във Военноморската обсерватория. Уша Ванс възприе детската грамотност като своя мисия на втора дама, като стартира лятно предизвикателство за четене миналата година.

Очаква се двойката да води американската делегация на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано, Италия, следващия месец.