Свят

Исторически момент: Втората дама на САЩ е бременна

Семейство Ванс имат три деца – Юън, Вивек и Мирабел, които често са се присъединявали към тях в пътувания из страната и света

21 януари 2026, 09:03
Исторически момент: Втората дама на САЩ е бременна
Уша и Джей Ди Ванс   
Източник: БТА/AP

В тората дама на САЩ Уша Ванс и вицепрезидентът Джей Ди Ванс очакват бебе това лято, обяви двойката във вторник, цитирана от Си Ен Ен (CNN).

„Много сме развълнувани да споделим новината, че Уша е бременна с четвъртото ни дете, момче. Уша и бебето са добре и всички с нетърпение очакваме да го посрещнем в края на юли“, казаха те в съвместно изявление, публикувано в социалните медии.

Семейство Ванс имат три деца – Юън, Вивек и Мирабел, които често са се присъединявали към тях в пътувания из страната и света.

Това ще отбележи първия път, когато действаща втора дама е родила бебе, докато е на поста си, но това не е безпрецедентно за първите дами.

Първата дама Франсис Кливланд, съпруга на президента Гроувър Кливланд, ражда дъщеря си Естер в Белия дом през 1893 г. и второ дете – Марион, две години по-късно (родено в Масачузетс).

Първата дама Жаклин Кенеди има трето дете, Патрик Бувие Кенеди, през 1963 г., който е роден преждевременно на Кейп Код и умира на два дни от хиалинна мембранна болест.

В съобщението си семейство Ванс описват момента като „вълнуващ и забързан“ и изразяват благодарност към военните лекари и техния персонал.

40-годишната Уша Ванс напуска работата си като известен обществен адвокат, когато съпругът ѝ става заместник на президента Доналд Тръмп, и често се появява до него през първата му година на поста.

Тя е събрала малък екип от служители и е обучила децата си за живот във Военноморската обсерватория. Уша Ванс възприе детската грамотност като своя мисия на втора дама, като стартира лятно предизвикателство за четене миналата година.

Очаква се двойката да води американската делегация на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано, Италия, следващия месец.

По темата

Източник: CNN    
Уша Ванс Джей Ди Ванс бременност втора дама на САЩ четвърто дете семейство Ванс исторически момент детска грамотност Зимни олимпийски игри 2026 САЩ
Последвайте ни
Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

pariteni.bg
Повечето нови коли ви изглеждат еднакво? Учени намериха обяснението

Повечето нови коли ви изглеждат еднакво? Учени намериха обяснението

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Свят Преди 50 минути

В началото на делото през октомври миналата година Ямагами се призна за виновен

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Любопитно Преди 1 час

Стареенето е неизбежно, но ефектите му върху здравето и външния вид могат да бъдат забавени

<p>Кой пълни &quot;военната каса&quot;&nbsp;на Путин?</p>

Великобритания "пише чекове на Кремъл" заради вратичка за руския петрол

Свят Преди 1 час

Обединеното кралство е внесло петролни продукти за 4 млрд. паунда, като самолетно гориво, произведени в индийски и турски рафинерии, работещи с руски суров петрол, показва анализ

Швейцарската гвардия във Ватикана

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

България Преди 1 час

Областният оперативен щаб се събира днес

Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени

Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени

Свят Преди 2 часа

Инцидентът става броени дни след смъртоносния сблъсък между два влака в Южна Испания

,

Китай има проблем: По-слаб растеж, срив в раждаемостта

Свят Преди 2 часа

Китай отбелязва по-слаб икономически растеж, а прогнозите предвиждат това да продължи

<p>На второ четене: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс</p>

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

България Преди 2 часа

Дебатите продължиха над 13 часа

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Любопитно Преди 2 часа

Кога честите посещения в тоалетната престават да бъдат нормални и кои са скритите причини за тях?

Как Тръмп промени света за 12 месеца

Как Тръмп промени света за 12 месеца

Свят Преди 2 часа

За дванадесет месеца Доналд Тръмп нанесе сериозни щети на основания на правила световен ред

Секунди до Армагедон: Как северното сияние едва не предизвика ядрена война

Секунди до Армагедон: Как северното сияние едва не предизвика ядрена война

Любопитно Преди 2 часа

В продължение на малко повече от час в един мразовит зимен ден светът преживя смразяващ допир с най-лошите кошмари от Студената война

Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 0° и 5°

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Какво става, пазарите в САЩ се сринаха, доларът пада

Свят Преди 9 часа

Това е най-лошият ден за долара от август миналата година насам

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

България Преди 10 часа

Сред предвижданите промени е последните данни на НСИ да служат да изготвяне на избирателите списъци

Ремонти, сменят трасетата на трамваи в София

Ремонти, сменят трасетата на трамваи в София

България Преди 12 часа

Усилията са насочени както към изграждането на нови трамвайни линии

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Обявиха червен код за Атина в Гърция

Свят Преди 12 часа

Общинските власти призоваха всички граждани да избягват ненужни пътувания

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Именниците на 21 януари: Кои празнуват днес и какъв е смисълът на деня

Edna.bg

Дневен хороскоп за 21 януари, сряда

Edna.bg

Резултати от НХЛ

Gong.bg

Резултати от НБА

Gong.bg

Пътнически влак дерайлира в Испания, машинистът загина

Nova.bg

Неизползваеми уреди и лошо осветление: Как се живее с ток от 170 волта в Ботевградско

Nova.bg