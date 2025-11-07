Ерика Кърк за Джей Ди Ванс: Той е благословия

П реди чувствената ѝ прегръдка с Джей Ди Ванс на наскорошно събитие на Turning Point USA да стане вирусна в социалните мрежи, Ерика Кърк откровено говори за това как вицепрезидентът и съпругата му Уша са били източник на подкрепа след смъртта на съпруга ѝ Чарли Кърк, пише PEOPLE.

„Той беше благословия“,

каза 36-годишната Ерика пред водещия на Fox News Джеси Уотърс в наскоро публикуван кратък откъс от интервю, записано предварително преди събитието в Университета на Мисисипи в сряда, 29 октомври.

„Той и Уша са най-невероятните хора. Невероятни. С такава искрена любов“, продължи тя. „Наистина, всичко, което направиха за нас, беше толкова човешко. Те просто бяха там за нас. Те бяха до нас“, споделя Ерика.

След убийството на Чарли по време на събитие на TPUSA на 10 септември, съпругата му зае мястото му като главен изпълнителен директор на Turning Point. Тя откри турнето в Ole Miss с емоционална реч, в която отбеляза, че денят бележи седем седмици от смъртта на съпруга ѝ.

Ерика каза на Уотърс, че събитието в Мисисипи вече е било планирано с Джей Ди преди смъртта на съпруга ѝ

и „просто искахме да продължим всичко, което Чарли е искал“. „С всичко, което Джей Ди и Уша направиха за мен и Чарли след това, как да не го направим?“, добави тя.

Речта на Ерика на събитието беше трогателна почит към покойния ѝ съпруг и политическата му мисия, но нейното въведение за Джей Ди стана вирусно в социалните мрежи по друга причина. „Никой никога няма да замести съпруга ми“, каза тя на публиката.

„Но виждам някои прилики между съпруга ми и Джей Ди

– вицепрезидент Джей Ди Ванс. Виждам. И затова се чувствам толкова благословена, че мога да го представя тази вечер“, каза тя пред огромната публика.

Когато 41-годишният вицепрезидент излезе на сцената, той и Ерика се прегърнаха интимно. След като се притиснаха силно, Ерика положи ръка на тила на Джей Ди, а неговите ръце за кратко бяха поставени на талията ѝ.

Тази прегръдка изненада много потребители в интернет, съдейки по множеството вирусни публикации в социалните мрежи, в които се анализираха положението на ръцете им и се дебатира дали прегръдката е подходяща за ситуацията, като се има предвид скорошната загуба на Ерика.

По време на интервюто си с Уотърс, излъчено изцяло в сряда вечер,

Ерика описва какво е било да види тялото на съпруга си в болницата,

след като той е починал на място при стрелбата.

„Когато влязохме в тази стая... той имаше тази усмивка на лицето си“, каза Ерика, като избърса сълзи от очите си. „Тази усмивка, за мен беше тази гледка на: „Мислехте, че можете да спрете това, което съм построил. Мислехте, че можете да сложите край на тази визия, това движение, това възраждане. Мислехте, че можете да го направите, убивайки мен. Получихте моето тяло, но не сте получили душата ми“.