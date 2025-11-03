Любопитно

Джей Ди Ванс и Ерика Кърк: Скандална прегръдка стана хит онлайн

Когато Ванс излезе на сцената, той и Ерика се прегърнаха по интимен начин

3 ноември 2025, 11:16
Джей Ди Ванс и Ерика Кърк: Скандална прегръдка стана хит онлайн
Ерика Кърк и Джей Ди Ванс   
Източник: GettyImages

В ицепрезидентът Джей Ди Ванс беше гост на събитие на Turning Point USA в Университета на Мисисипи в сряда, 29 октомври. Но един момент по време на неговото представяне стана вирусен в социалните мрежи по-късно, пише списание PEOPLE.

Ерика Кърк, вдовицата на десния политически организатор Чарли Кърк, пое мястото на съпруга си като главен изпълнителен директор на Turning Point

след неговото убийство по време на събитие на TPUSA на 10 септември. Тя откри събитието в сряда с емоционална реч, като отбеляза, че това е седмата седмица от смъртта на съпруга ѝ.

„Когато нашият екип помоли моя скъп приятел, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, да говори днес, наистина се помолих за това, защото очевидно е много емоционален ден“, сподели 36-годишната Ерика. „Но чувах само Чарли в сърцето си. Чувах го да казва: „Отиди и върни тази територия, мила. Отиди. Битката вече е спечелена. Божията любов побеждава“.

Ерика Кърк и Джей Ди Ванс предизвикаха фурор в социалните мрежи
6 снимки
Джей Ди Ванс и Ерика Кърк
Джей Ди Ванс и Ерика Кърк
Джей Ди Ванс и Ерика Кърк
Джей Ди Ванс и Ерика Кърк

Въпреки сълзливите ѝ думи, бурната дискусия в социалните медии след събитието произлезе от динамиката между нея и 41-годишния Ванс. 

„Никой никога не може да замени съпруга ми“, каза тя пред публиката. „Но виждам някои прилики между съпруга ми и Джей Ди

— вицепрезидент Джей Ди Ванс. Виждам ги. И затова съм толкова благословена, че мога да го представя тази вечер“, добави Ерика.

Когато Ванс излезе на сцената, той и Ерика се прегърнаха по интимен начин. Вицепрезидентът постави ръцете си на ханша на Ерика, а тя изглеждапрокара пръстите си през косата му, оставяйки я леко разрошена.

Приветствието изненада много потребители в интернет, според множество разпространени в социалните мрежи публикации, които анализираха къде са поставени техните ръце и обсъждаха дали прегръдката е била подходяща за ситуацията.

На събитието в сряда присъстваше и съпругата на Ванс, Уша Чилукури Ванс.

Освен прегръдката с Ерика, вицепрезидентът направи коментар, предизвикал шум, докато говореше за религиозните си вярвания и за това как те се различават от тези на втората дама.

Попитан как той и съпругата му на повече от десет години се справят с отглеждането на трите си деца в междуверско домакинство — тя е израснала като вярващ хиндуист, докато той е приел католицизма като възрастен — вицепрезидентът сподели, че възпитават децата си като християни. Той добави, че се надява съпругата му един ден също да бъде повлияна от неговата вяра.

„Повечето неделни дни Уша идва с мен на църква“, продължи Джей Ди. „Надявам ли се, че в крайна сметка тя ще бъде някак докосната от същото нещо, което ме докосна и мен в църквата? Да, честно казано, искам това, защото вярвам в християнското евангелие и се надявам един ден съпругата ми да го види по същия начин“.

По темата

Източник: PEOPLE    
Джей Ди Ванс Ерика Кърк Turning Point USA вицепрезидент прегръдка социални мрежи религиозни вярвания Уша Ванс Чарли Кърк политическо събитие
