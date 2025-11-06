Какво си казаха Ерика Кърк и Джей Ди Ванс в „онзи“ момент – четец по устни разкрива

Е ксперт по четене по устни разкри какво точно са си казали помежду си вдовицата на Чарли Кърк – Ерика, и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс по време на първото събитие на Turning Point USA в университетски кампус след убийството на съпруга ѝ.

Ерика Кърк представи Ванс на препълненото събитие в Университета на Мисисипи в сряда, описвайки го като „много, много скъп приятел“, което беше посрещнато с бурни аплодисменти, припомня New York Post.

Двамата после се прегърнаха и си размениха кратки думи,

преди Ванс да започне сесия с въпроси и отговори с студентите, продължила повече от час.

„Гордея се с теб“, казал Ванс на Кърк, докато се разделяха, разказа експертът по четене по устни Никола Никлинг пред The Mirror. „Това няма да го върне“, отвърнала съкрушената вдовица, според специалиста.

Появата на Кърк на събитието отбеляза седем седмици от смъртта на съпруга ѝ.

Чарли Кърк, 31-годишен консервативен влиятелен говорител и основател на Turning Point USA, беше застрелян, докато говореше на събитие в Университета Юта Вали на 10 септември.

Убийството, заснето на камера, предизвика шок в цялата страна на фона на нарастващите опасения за политическо насилие. Задържаният предполагаем стрелец – 22-годишният Тайлер Робинсън, беше арестуван няколко дни по-късно и обвинен в умишлено убийство и свързани престъпления. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде осъден на смърт чрез разстрел.