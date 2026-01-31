Поредица от токови аварии в Украйна и Молдова

М олдова беше засегната от масови прекъсвания на електроподаването заради проблемите в електропреносната мрежа на съседна Украйна.

В резултат столицата Кишинев и други части на страната останаха без ток. Украинският министър на енергетиката Денис Шмигал съобщи, че технически повреди на два електропровода, свързващи Украйна, Молдова и Румъния, са довели до прекъсване на електроснабдяването в Украйна.

Според изявление на молдовското Министерство на енергетиката, публикувано в приложението Telegram, смущенията в украинската електропреносна мрежа са довели до спад на напрежението по една от електропроводните линии към Молдова.

Кметът на Кишинев Йон Чебан съобщи, че по-голямата част от районите на столицата са останали без електроснабдяване, като властите добавиха, че дори светофарите не са работели.

В някои части на Украйна имаше прекъсвания на тока, съобщи енергийната компания ДТЕК, а метрото в Киев преустанови работа.

Аварийната ситуация в електропреносната мрежа доведе и до временно прекъсване на водоснабдяването на украинската столица, посочиха представители на местните власти.

Електропреносната мрежа в Украйна е една от основните цели на руските удари в продължение на месеци, като през последните седмици в страната са въведени значителни ограничения в доставките на електроенергия за потребителите.