Поредица от токови аварии в Украйна и Молдова

Причината са технически повреди на два електропровода, свързващи двете страни и Румъния

31 януари 2026, 21:55
Източник: iStock

М олдова беше засегната от масови прекъсвания на електроподаването заради проблемите в електропреносната мрежа на съседна Украйна.

В резултат столицата Кишинев и други части на страната останаха без ток. Украинският министър на енергетиката Денис Шмигал съобщи, че технически повреди на два електропровода, свързващи Украйна, Молдова и Румъния, са довели до прекъсване на електроснабдяването в Украйна.

Според изявление на молдовското Министерство на енергетиката, публикувано в приложението Telegram, смущенията в украинската електропреносна мрежа са довели до спад на напрежението по една от електропроводните линии към Молдова.

Кметът на Кишинев Йон Чебан съобщи, че по-голямата част от районите на столицата са останали без електроснабдяване, като властите добавиха, че дори светофарите не са работели.

В някои части на Украйна имаше прекъсвания на тока, съобщи енергийната компания ДТЕК, а метрото в Киев преустанови работа.

Аварийната ситуация в електропреносната мрежа доведе и до временно прекъсване на водоснабдяването на украинската столица, посочиха представители на местните власти.

Електропреносната мрежа в Украйна е една от основните цели на руските удари в продължение на месеци, като през последните седмици в страната са въведени значителни ограничения в доставките на електроенергия за потребителите.

Източник: БТА/Александър Евстатиев    
Поредица от токови аварии в Украйна и Молдова

Поредица от токови аварии в Украйна и Молдова

