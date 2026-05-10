Свят

Въпреки примирието в Близкия изток: Кувейт стана обект на атака с дронове

През последните дни бяха регистрирани няколко инцидента в региона

10 май 2026, 14:12
К увейт обяви, че е станал обект на атака с дронове въпреки действащото примирие в конфликта в Близкия изток. Информацията беше разпространена от генералния щаб на армията чрез публикация в социалната мрежа X, цитирана от "Франс прес".

„Въоръжените сили засекоха призори днес определен брой враждебни дронове в кувейтското въздушно пространство, като срещу тях бяха предприети действия съгласно установените процедури“, се казва в съобщението.

Към момента властите не уточняват откъде са били изстреляни безпилотните апарати, нито дали има нанесени щети или пострадали.

Случаят идва на фона на продължаващото напрежение в Персийския залив въпреки обявеното по-рано прекратяване на огъня между САЩ и Иран.

През последните дни бяха регистрирани няколко инцидента в региона, включително атаки срещу плавателни съдове и активиране на системи за противовъздушна отбрана в различни държави от Залива.

По-рано Обединените арабски емирства съобщиха, че са прехванали дронове и ракети, изстреляни от територията на Иран. Междувременно британската агенция за морска сигурност UKMTO предупреди корабите в района да преминават с повишено внимание след удар срещу товарен кораб край Доха.

Кувейт е сред ключовите съюзници на САЩ в региона и на негова територия се намират американски военни бази и логистични съоръжения. Страната традиционно поддържа тесни отношения със западните партньори, но в същото време се стреми да запази балансирана дипломатическа позиция спрямо Иран.

Анализатори предупреждават, че дори ограничени атаки с дронове могат да повишат риска от нова ескалация в региона, особено на фона на нестабилната ситуация около Ормузкия проток и продължаващите военни и политически сблъсъци между Вашингтон и Техеран.

Примирието между САЩ и Иран беше постигнато след седмици на военни удари и взаимни обвинения, които доведоха до сериозна нестабилност в Близкия изток. Конфликтът засегна не само Иран и американските сили в региона, но и редица държави от Персийския залив.

Особено чувствителна остава ситуацията около Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и природен газ.

През последните месеци Иран неколкократно предупреди, че може да предприеме действия, които да затруднят корабоплаването в района, а западни държави засилиха военното си присъствие в Персийския залив заради опасения от нови атаки с дронове, ракети и морски инциденти.

Източник: БГНЕС    
Кувейт атака с дронове Близък изток Персийски залив примирие напрежение в региона Ормузки проток САЩ и Иран регионална сигурност военни бази
Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

България Преди 46 минути

Очевидци твърдят, че влак за малко не е блъснал автомобил

Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо

Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо в Индонезия

Свят Преди 1 час

Седемнадесет души, включително седем сингапурци и десет индонезийци, са оцелели след инцидента

Американски политолог: Тръмп търси „нов Орбан", за да разбие консенсуса в ЕС

Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан“, за да разбие консенсуса в ЕС

Свят Преди 3 часа

Американският политолог анализира бъдещето на отношенията с кабинета „Радев”, санкциите „Магнитски” и войната с Иран

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

България Преди 3 часа

<p>Стилиян Петров: Три пъти са ми предлагали да стана депутат</p>

Стилиян Петров за битката с левкемията, края на футболната си кариера и каузите, на които е посветил живота си

Любопитно Преди 4 часа

В откровен разговор пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите" той говори за диагнозата, трудните месеци на терапия, и разочарованията

"Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба"

Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Свят Преди 4 часа

Техеран подготвя нови мерки срещу държави, които спазват санкциите на САЩ

Бенямин Нетаняху поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

Бенямин Нетаняху поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

България Преди 5 часа

Премиерът на Израел e провел телефонен разговор с министър-председателя

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Свят Преди 5 часа

Транспортът и атракциите са поскъпнали драстично, но храната по заведенията остава по-евтина от тази в София

"Пирогов" с информация за пострадалия колоездач от Джиро д'Италия

"Пирогов" с информация за пострадалия колоездач от Джиро д'Италия

България Преди 6 часа

32-годишният състезател е преминал обстойни прегледи и остава под наблюдение в травматологията

Днес е голям празник за Българската църква

Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

Любопитно Преди 6 часа

Почитаме и паметта на един от дванадесетте апостоли на Исус Христос

Ако американците си тръгнат: Едно германско градче в шок

Свят Преди 6 часа

Местните хора са в шок. Американците живеят с тях от 80 години

Четирима задържани за нападението срещу автобус в Перник

„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

България Преди 6 часа

При инцидента няма пострадали хора, но пътниците са силно стресирани от случилото се

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

България Преди 7 часа

На мястото веднага е изпратен екип на пожарната, който своевременно е потушил пожара

Смъртоносният хантавирус: Какво се случва с пътниците от засегнатия круизен кораб

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

Свят Преди 7 часа

Пътниците без симптоми ще бъдат репатрирани за самоизолация чрез специално организиран транспорт

Снимката е илюстративна

Експлозия избухна на плавателен съд край Маями, много ранени

Свят Преди 7 часа

Спасителните екипи са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ“

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

България Преди 7 часа

Въвеждат се временна организация на движението и промени в градския транспорт

