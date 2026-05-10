Въпреки примирието в Близкия изток: Кувейт стана обект на атака с дронове

К увейт обяви, че е станал обект на атака с дронове въпреки действащото примирие в конфликта в Близкия изток. Информацията беше разпространена от генералния щаб на армията чрез публикация в социалната мрежа X, цитирана от "Франс прес".

„Въоръжените сили засекоха призори днес определен брой враждебни дронове в кувейтското въздушно пространство, като срещу тях бяха предприети действия съгласно установените процедури“, се казва в съобщението.

Към момента властите не уточняват откъде са били изстреляни безпилотните апарати, нито дали има нанесени щети или пострадали.

بيان رقم (61)



صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع

العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان



بأن القوات المسلحة رصدت، فجر اليوم، عددًا من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.



وتؤكد القوات المسلحة جاهزيتها الكاملة للحفاظ على أمن الوطن… pic.twitter.com/9AVrzwHBUy — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) May 10, 2026

Напрежението в региона остава високо

Случаят идва на фона на продължаващото напрежение в Персийския залив въпреки обявеното по-рано прекратяване на огъня между САЩ и Иран.

През последните дни бяха регистрирани няколко инцидента в региона, включително атаки срещу плавателни съдове и активиране на системи за противовъздушна отбрана в различни държави от Залива.

По-рано Обединените арабски емирства съобщиха, че са прехванали дронове и ракети, изстреляни от територията на Иран. Междувременно британската агенция за морска сигурност UKMTO предупреди корабите в района да преминават с повишено внимание след удар срещу товарен кораб край Доха.

Кувейт в центъра на регионалната сигурност

Кувейт е сред ключовите съюзници на САЩ в региона и на негова територия се намират американски военни бази и логистични съоръжения. Страната традиционно поддържа тесни отношения със западните партньори, но в същото време се стреми да запази балансирана дипломатическа позиция спрямо Иран.

Анализатори предупреждават, че дори ограничени атаки с дронове могат да повишат риска от нова ескалация в региона, особено на фона на нестабилната ситуация около Ормузкия проток и продължаващите военни и политически сблъсъци между Вашингтон и Техеран.

Примирието между САЩ и Иран беше постигнато след седмици на военни удари и взаимни обвинения, които доведоха до сериозна нестабилност в Близкия изток. Конфликтът засегна не само Иран и американските сили в региона, но и редица държави от Персийския залив.

Особено чувствителна остава ситуацията около Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и природен газ.

През последните месеци Иран неколкократно предупреди, че може да предприеме действия, които да затруднят корабоплаването в района, а западни държави засилиха военното си присъствие в Персийския залив заради опасения от нови атаки с дронове, ракети и морски инциденти.