Свят

Дронове поразиха резервоар за гориво на летището в Кувейт, избухна пожар

Според първоначалната информация щетите са само материални и няма жертви

25 март 2026, 07:33
Източник: AP/БТА

Р езервоар за гориво на международното летище в Кувейт се възпламени, след като беше ударен от дрон, съобщи Гражданската авиационна администрация на емирството, цитирана от Франс прес.

"Според първоначалната информация щетите са само материални и няма жертви", съобщи агенцията в X.

"Компетентните власти незабавно приложиха одобрените аварийни процедури, а екипите на пожарната, както и другите заинтересовани страни, се намесиха, за да се справят с пожара", според официалния говорител Абдула ар Рахджи.

Летището в Кувейт стана обект на удари на няколко пъти от началото на войната между Иран, Израел и САЩ на 28 февруари.

На 14 март дронове повредиха радарната система на летището, два дни след подобна атака, която причини материални щети. Резервоарите за гориво на летището вече бяха ударени от дронове на 8 март, а седмица по-рано дрон се разби в пътническия терминал, причинявайки леки наранявания и материални щети.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
