Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

М еждународното летище на Кувейт беше подложено на иранско нападение с дронове, предадоха Ройтерс, Франс прес и кувейтската агенция КУНА.

Дронове поразиха резервоар за гориво на летището в Кувейт, избухна пожар

Нанесени са "значителни" щети на летищна радарна система. Атаката е била масирана.

Засега няма данни за пострадали, информира кувейтската гражданска авиация.

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

В петък пристанищните власти на Кувейт съобщиха, че главното търговско пристанище на страната - "Шувайх", е било обект на "вражеско" нападение с дронове, предаде Франс прес. Атаката срещу пристанището е причинила материални щети, но няма данни за жертви, се посочва в изявление на властите, публикувано в социалната мрежа X.

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Междувременно израелската армия съобщи, че е извършила мащабни удари в иранската столица Техеран. "Армията завърши серия от мащабни удари, насочени срещу инфраструктурата на иранския режим в сърцето на Техеран", се казва в изявлението, без да се уточняват подробности.

Израелските военни уточниха, че са били поразени обекти, използвани за производство на оръжия, включително балистични ракети. Съобщава се и за удари по цели в Западен Иран, сред които ракетни установки и складове, определени като заплаха за Израел.

Арабските държави от Персийския залив заявиха миналата седмица пред Съвета на ООН по правата на човека, че са изправени пред екзистенциална заплаха от страна на Иран, като осъдиха иранските атаки срещу тяхната инфраструктура, които според върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк може да представляват военни престъпления, съобщи Ройтерс.

Продължаващата вече близо месец война на САЩ и Израел срещу Иран предизвика мащабни ирански ответни удари под формата на атаки с дронове и ракети срещу енергийната и гражданската инфраструктура в страните от Залива, което доведе до смъртта на цивилни граждани и до скок в цените на петрола, обобщава агенцията.

„Ние сме очевидци на екзистенциална заплаха за международната и регионалната сигурност. Този агресивен подход подкопава международното право и суверенитета“, заяви пред Съвета постоянният представител на Кувейт към ООН в Женева Насер Абдула Алхаен. Други държави от Залива също осъдиха действията на Иран, които според тях целят разпространяване на терор.

Съветът, който има 47 страни членки, ще се произнесе по проекторезолюция, осъждаща ударите на Иран, изискваща от Иран да изплати обезщетения и призоваваща върховния комисар на ООН по правата на човека да следи ситуацията.

Иран защити действията си, като заяви, че досега при ударите на САЩ и Израел са загинали над 1 500 негови цивилни граждани.

„Ние се борим от името на всички вас срещу враг, който, ако не бъде спрян днес, утре ще бъде невъзможно да бъде овладян“, заяви постоянният представител на Иран към ООН в Женева Али Бахрейни, визирайки Израел.

Иран поиска свикване на свое собствено извънредно заседание във връзка със смъртоносния удар срещу начално училище, която ще се проведе в петък.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова днес държавите да сложат край на конфликта с Иран, като каза, че ситуацията е изключително опасна и непредсказуема.

„Този конфликт има безпрецедентна сила да въвлече държави отвъд границите и по целия свят. Атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура трябва да спрат. Ако са умишлени, такива атаки могат да представляват военни престъпления.“