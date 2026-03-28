Свят

Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

Засега няма данни за пострадали

28 март 2026, 11:25
Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети
Източник: AP/БТА

М еждународното летище на Кувейт беше подложено на иранско нападение с дронове, предадоха Ройтерс, Франс прес и кувейтската агенция КУНА.

Дронове поразиха резервоар за гориво на летището в Кувейт, избухна пожар

Нанесени са "значителни" щети на летищна радарна система. Атаката е била масирана.

Засега няма данни за пострадали, информира кувейтската гражданска авиация.

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

В петък пристанищните власти на Кувейт съобщиха, че главното търговско пристанище на страната - "Шувайх", е било обект на "вражеско" нападение с дронове, предаде Франс прес. Атаката срещу пристанището е причинила материални щети, но няма данни за жертви, се посочва в изявление на властите, публикувано в социалната мрежа X.

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Междувременно израелската армия съобщи, че е извършила мащабни удари в иранската столица Техеран. "Армията завърши серия от мащабни удари, насочени срещу инфраструктурата на иранския режим в сърцето на Техеран", се казва в изявлението, без да се уточняват подробности.

Израелските военни уточниха, че са били поразени обекти, използвани за производство на оръжия, включително балистични ракети. Съобщава се и за удари по цели в Западен Иран, сред които ракетни установки и складове, определени като заплаха за Израел.

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Арабските държави от Персийския залив заявиха миналата седмица пред Съвета на ООН по правата на човека, че са изправени пред екзистенциална заплаха от страна на Иран, като осъдиха иранските атаки срещу тяхната инфраструктура, които според върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк може да представляват военни престъпления, съобщи Ройтерс.

Продължаващата вече близо месец война на САЩ и Израел срещу Иран предизвика мащабни ирански ответни удари под формата на атаки с дронове и ракети срещу енергийната и гражданската инфраструктура в страните от Залива, което доведе до смъртта на цивилни граждани и до скок в цените на петрола, обобщава агенцията.

„Ние сме очевидци на екзистенциална заплаха за международната и регионалната сигурност. Този агресивен подход подкопава международното право и суверенитета“, заяви пред Съвета постоянният представител на Кувейт към ООН в Женева Насер Абдула Алхаен. Други държави от Залива също осъдиха действията на Иран, които според тях целят разпространяване на терор.

Иранска атака в Бахрейн уби човек, ОАЕ съобщават за нападение с дрон в Кюрдистан

Съветът, който има 47 страни членки, ще се произнесе по проекторезолюция, осъждаща ударите на Иран, изискваща от Иран да изплати обезщетения и призоваваща върховния комисар на ООН по правата на човека да следи ситуацията.

Иран защити действията си, като заяви, че досега при ударите на САЩ и Израел са загинали над 1 500 негови цивилни граждани. 

„Ние се борим от името на всички вас срещу враг, който, ако не бъде спрян днес, утре ще бъде невъзможно да бъде овладян“, заяви постоянният представител на Иран към ООН в Женева Али Бахрейни, визирайки Израел.

Иран поиска свикване на свое собствено извънредно заседание във връзка със смъртоносния удар срещу начално училище, която ще се проведе в петък.

Какво знаем за атаката на Израел срещу Иран

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова днес държавите да сложат край на конфликта с Иран, като каза, че ситуацията е изключително опасна и непредсказуема.

„Този конфликт има безпрецедентна сила да въвлече държави отвъд границите и по целия свят. Атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура трябва да спрат. Ако са умишлени, такива атаки могат да представляват военни престъпления.“

Източник: БТА - Иво Тасев, Елена Инджева, Атанаси Петров      
Паднало дърво спря влака между гарите Мирково и Столник

Паднало дърво спря влака между гарите Мирково и Столник

България Преди 1 час

Наложило се е пътниците да изчакат два часа на гарата в Столник

<p>Android 17 въвежда нови изживявания</p>

Android 17 въвежда нови изживявания, включително с "плаващи балони"

Технологии Преди 1 час

Google продължава разработката на следващото поколение на Android, което започва да слива разликите между мобилна и настолна платформа и ще предлага сходни функции, като отделяне на приложенията в прозорци, повече сигурност и разбира се, AI

Иран удари базата "Принц Султан" в Саудитска арабия, има ранени американски военни

Иран удари базата "Принц Султан" в Саудитска арабия, има ранени американски военни

Свят Преди 3 часа

Атаката е повредила няколко самолета за презареждане на САЩ

Сняг скова "Петрохан", проходим ли е проходът

Сняг скова "Петрохан", проходим ли е проходът

България Преди 3 часа

Празник е! Имен ден имат всички, чието име значи "войн"

Празник е! Имен ден имат всички, чието име значи "войн"

Любопитно Преди 4 часа

На 28 март БПЦ отдава почит на свети Боян-Енравота, както и на преподобните Иларион Нови и Стефан Изповедник

Среднощна атака в Одеса: Руски удар порази родилен дом, пострадало е и дете

Среднощна атака в Одеса: Руски удар порази родилен дом, пострадало е и дете

Свят Преди 4 часа

В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения

Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

Отлагат откриването на мотосезон 2026 заради лошото време

България Преди 4 часа

Стартът трябваше да бъде даден днес в 10:00 ч. с водосвет на пл. „Княз Александър I Батенберг“

Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка

Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка

Любопитно Преди 4 часа

Сезонът на кърлежите започна

Кражба на сън: Как да оцелеем при преминаването към лятното часово време

Кражба на сън: Как да оцелеем при преминаването към лятното часово време

Любопитно Преди 4 часа

Смяната на часа може да бъде предизвикателство, но с няколко прости стъпки можем да намалим негативните ефекти

Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Свят Преди 13 часа

Вадефул: Путин цинично се надява, че ескалацията в Близкия изток ще отклони вниманието ни от престъпленията му в Украйна

Русия обяви учителя от „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент

Русия обяви учителя от „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент

Свят Преди 13 часа

На 26 март руски съд забрани документалния филм

Тайгър Уудс в катастрофа с преобръщане във Флорида

Тайгър Уудс в катастрофа с преобръщане във Флорида

Свят Преди 14 часа

Инцидентът е станал тази вечер

Външните министри от Г-7 призоваха за отваряне на Ормузкия проток

Външните министри от Г-7 призоваха за отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 14 часа

Те настояват за спиране на атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура

Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Свят Преди 14 часа

Нарушенията на доставките на петрол и газ могат да продължат с години

Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

Свят Преди 15 часа

Той добави, че САЩ може да пренасочат помощта за Украйна

Иран хакна директора на ФБР

Иран хакна директора на ФБР

Свят Преди 15 часа

Хакерите са публикували серия от снимки на Пател отпреди да стане директор на ФБР

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Лейди Гага – икона без спирачки и без страх

Edna.bg

Мария Игнатова: През 90-те не знаех къде се намирам

Edna.bg

Норвежки клуб може да отърве ЦСКА от ненужен халф

Gong.bg

Тиери Анри предрече звездно бъдеще за английски талант

Gong.bg

Трайчо Трайков: Мерките на кабинета заради Близкия изток целят да се ограничи инфлацията

Nova.bg

Fitch потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива

Nova.bg