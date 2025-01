Иран планира да премести столицата си

С поред персийската сателитна телевизия Iran International Иран променя столицата си от северния Техеран на южния крайбрежен регион Макран по икономически и екологични причини.

Защо това е важно

Преместването на иранската столица ще бъде скъпо, ще отнеме много време и ще промени значително културната идентичност на страната, като президентът Масуд Пезешкиан вече получава критики от политици и други лица по този въпрос.

Иранската икономика вече изпитва затруднения, а риалът, националната валута, падна до исторически минимум миналия месец.

Какво трябва да знаете

Техеран е създаден като столица на страната от Āghā Moḥammad Khān, първият владетел на династията Qājār в Иран, преди повече от 200 години.

Идеята за преместване на столицата на друго място е представена за първи път по време на президентството на Махмуд Ахмадинеджад в началото на 2000-те години. Тя беше повдигната отново от Пезешкян като начин за решаване на проблемите на Техеран с пренаселеността, недостига на вода, недостига на електроенергия и др. Въпреки че тази идея е била обсъждана и преди, тя никога не е била реализирана поради финансови ограничения и политически дебати.

