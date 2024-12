Иран отхвърли обвиненията, че се меси във вътрешните работи на Сирия

И ран отрече да се меси във вътрешните работи на Сирия, предаде Ройтерс.

"Отхвърляме неоснователните обвинения на някои медии... срещу Иран за намеса във вътрешните работи на Сирия", каза днес говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи. Той добави, че "е необходимо да се предотврати разпространението на несигурността и насилието... и да се гарантира сигурността на сирийските граждани".

“We will behead anyone who provokes us!”



— An Alawite or Shia scholar speaking at a protest in the coastal area of Syria yesterday.pic.twitter.com/hM59zqgAmB