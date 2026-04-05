Конфликтът между Иран, Израел и САЩ се изостря с нова вълна от удари

В оенният конфликт между Иран, Израел и САЩ се разширява с нова вълна от удари и ответни атаки в Близкия изток, като през последното денонощие са съобщени въздушни удари в Техеран, ракетни обстрели срещу Израел и Кувейт, както и нови атаки срещу цели в страните от Персийския залив. По данни на различни източници са нанесени щети по военни и индустриални обекти, има жертви и ранени, а напрежението допълнително се изостря след твърденията на Доналд Тръмп за ликвидирани ирански военни лидери и разширяване на ударите в региона. Международни компании за сателитни изображения също ограничават достъпа до данни от зоните на конфликта по искане на САЩ.

Тръмп заяви, че много висши ирански военни служители са били убити при въздушен удар в Техеран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че много висши ирански военни служители са били убити при въздушен удар, предаде Франс прес, като се позова на негова публикация в неговата социална мрежа "Трут соушъл", придружена от видео, показващо нощни експлозии.

„Много от военните лидери на Иран, които са управлявали некомпетентно и безразсъдно, са унищожени, заедно с много други неща, при този масиран удар в Техеран!“, написа Тръмп.

Видео с продължителност малко над една минута показва нощна градска среда и серия експлозии в далечината. Видеото няма дата и не става ясно кое населено място се вижда на него.

Досега от началото на войната в Иран бяха убити няколко ръководители на Ислямската република, включително върховният й духовен лидер, аятолах Али Хаменеи.

تم القضاء على العديد من القادة العسكريين الإيرانيين في ضربة قوية على طهران

Нов залп от ирански ракети по Израел

Междувременно ирански ракети са били изстреляни отново тази нощ към Израел, съобщи израелската армия, предаде Франс прес.

Израелските системи за противовъздушна отбрана са били задействани за прехващането на заплахата.

as missiles are fired at our capital, the holy city of Jerusalem, and as the US and Israel stand firm against the Iranian regime and its terror proxies



3/5 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 5, 2026

"Планет лабс" съобщи, че ще спре за неопределено време разпространението на снимки от Иран и зоните на конфликта в Близкия изток

На този фон компанията за сателитни изображения "Планет лабс" съобщи, че ще спре за неопределено време разпространението на снимки от Иран и зоните на конфликта в Близкия изток, за да изпълни искане на правителството на САЩ, предаде Ройтерс.

Базираната в Калифорния компания обяви решението в имейл до клиентите си и уточни, че американското правителство е поискало от всички доставчици на сателитни изображения да задържат публикуването на снимки от региона на конфликта за неопределен период от време.

Ограничението разширява въведеното миналия месец 14-дневно забавяне на изображенията от Близкия изток, което според компанията е имало за цел да попречи на противници да ги използват за атаки срещу САЩ и техните съюзници.

От "Планет лабс" посочиха, че ще задържат изображения, датиращи от 9 март и очакват тази политика да остане в сила до края на конфликта.

Войната започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел атакуваха Иран, а конфликтът се разшири, след като Техеран отвърна с удари срещу Израел и американски бази в държави от Залива, включително Саудитска Арабия, Кувейт и Бахрейн.

"Планет лабс" управлява множество сателити за наблюдение на Земята и продава често обновявани изображения на правителства, компании и медии.

Компанията съобщи в писмото си до клиентите, че ще премине към „контролирано разпространение на изображения“, които не представляват риск за сигурността. По новата система изображения ще се предоставят при отделни случаи при спешна необходимост, при критични мисии или когато има обществен интерес.

„Това са извънредни обстоятелства и правим всичко възможно да балансираме нуждите на всички заинтересовани страни“, заявиха от компанията.

Satellite imaging company Planet Labs says it will indefinitely withhold Iran war imagery after a request from the Trump administration

Кувейт беше подложен на нова серия удари с ракети и дронове откъм Иран

Малко след полунощ в неделя Кувейт беше подложен на нова серия удари с ракети и дронове откъм Иран, съобщи кувейтската армия, предадоха световните агенции.

Сериозни щети са били нанесени на министерски комплекс в столицата на Кувейт.

„Кувейтските системи за противовъздушна отбрана в момента се задействани срещу заплахи от вражески ракети и дронове“, написа кувейтската армия в Екс. „Взривовете, които може да сте чули, са резултат от прехващането на вражески цели от системите за противовъздушна отбрана“, добавя армията, като призовава населението да спазва инструкциите за безопасност.

Кувейтската петролна корпорация съобщи, че пожар е възникнал в комплекса Шувайх, в който се намира министерството на петрола и централата на Кувейтската петролна корпорация. Ранени няма.

Две електроцентрали и инсталации за обезсоляване на вода също са били атакувани от ирански дронове, което е довело до „значителни“ материални щети, като два енергийни блока са извън експлоатация в резултат на атаката.

Страните от Залива, включително Кувейт, Обединените арабски емирства и Бахрейн, станаха мишена на ирански удари, нанасяни в отговор на атаките, извършени от САЩ и Израел на 28 февруари.

As the war in the Persian Gulf reaches its fifth week and Iran intensifies its missile and drone attacks on neighbouring Gulf nations allied to the United States, coupled with the blockade of the Strait of Hormuz, a ground invasion of Iran has become a distinct…

Израелските сили са поразили индустриален комплекс в Иран, в който са се произвеждали оръжейни химикали

По-късно стана ясно, че израелските военновъздушни сили са нанесли удар по индустриален комплекс в Иран, използван за производство на химикали за изработване на оръжия, съобщиха израелските военни, предаде ДПА.

Комплексът е бил в югозападния град Махшахр. В пределите му е бил един от двата ключови обекта за производство на материали за експлозиви, балистични ракети и други оръжейни системи, съобщиха военните в Телеграм.

По-рано иранската полуофициална агенция Тасним съобщи, позовавайки се на областната управа, че в района са били регистрирани три удара. Според ирански източници са били засегнати няколко петрохимически предприятия. Смята се, че има жертви, но към момента няма официални данни.

Махшахр е пристанищен град в иранската провинция Хузестан, близо до границата с Ирак.

Междувременно Израел отново е бил подложен на обстрел от страна на Иран през нощта. Ракета е ударила необитаем район в Южен Израел, съобщава армията. Няма данни за пострадали.

В същото време дрон, изстрелян от йеменските хуси, е бил прехванат, съобщиха военните.

Iran state media have reported an American fighter jet has gone down in Iran.



A U.S. official who was not authorized to speak publicly has confirmed the reports and added that a search is underway by U.S. forces.https://t.co/4Gaig5vaag — NH Public Radio (@nhpr) April 3, 2026

ОАЕ съобщиха за нова иранска атака с ракети и дронове

Обединените арабски емирства също съобщиха за нова атака с ракети и дронове, в момент когато Иран заяви, че взима на прицел алуминиевата индустрия в страната от Персийския залив, предаде Франс прес.

„Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства са активирани в отговор на заплахата от ракети и дронове“, съобщи министерството на отбраната на ОАЕ в Екс, като увери, че „звуците, които се чуват в страната, са резултат от текущите операции за прехващане и обезвреждане.

В изявление, разпространено от официалната агенция Ирна, иранската армия посочва, че е атакувала обекти от алуминиевата индустрия в Обединените арабски емирства, както и американски военни цели, включително в Кувейт.

Iran strike cripples UAE aluminum giant — recovery will take one year



Emirates Global Aluminium says it will take 12 months to restore full output at its Al Taweelah smelter after last week's missile and drone attack.



The smelter is one of the world's biggest,… pic.twitter.com/cHrz0yQOET — Nancy Abdallah🇺🇸🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇮🇷 (@NanceAbdallah) April 4, 2026

Трима загинали в Иран в провинция на границата с Азербайджан, съобщава иранска медия

Трима души са загинали при американо-израелски удари по провинция Ардебил, в най-северозападната част на Иран, близо до границата с Азербайджан.

Иран отдавна обвинява Израел – основен доставчик на оръжия за Баку – че използва азербайджанска територия за провеждане на разузнавателни операции и предполагаеми атаки по иранска територия. През юни 2025 г. Баку увери Техеран, че азербайджанската територия няма да бъде използвана за атаки срещу Иран.

Бахрейнската компания „Бапко Енерджис“ съобщи, че е възникнал пожар в резервоар на едно от складовите ѝ съоръжения след иранска атака

Държавната петролна компания на Бахрейн „Бапко Енерджис“ (Bapco Energies) съобщи днес в изявление, че е възникнал пожар в резервоар на едно от складовите ѝ съоръжения след иранска атака, предаде Ройтерс.

Компанията допълва, че няма данни за пострадали.

Пожарът е бил потушен и в момента се оценяват щетите, се казва в изявлението на „Бапко Енерджис“.

A fire has broken out at Bahrain's BAPCO refinery following an Iranian missile attack



Bapco had recently modernised the plant and boosted its capacity to about 400,000 barrels of oil per day, according to Bloomberg pic.twitter.com/LvmWXrCv9X — Faytuks News (@Faytuks) April 5, 2026

Иран заяви, че няколко „вражески летящи обекта“ са унищожени по време на мисията за спасяване на американския пилот

Няколко „вражески летящи обекта“ са били унищожени по време на операцията на САЩ за спасяване на изчезналия американски пилот в Иран, заяви днес Корпусът на гвардейците на Ислямската революция, цитиран от иранската новинарска агенция Тасним.

„По време на съвместна операция (космическите сили, сухопътните сили, народните отряди, паравоенните сили „Басидж“ и полицейското командване) вражески летящи обекти бяха унищожени“, заяви иранската Революционна гвардия, след като полицейското командване в Техеран обяви, че американски самолет C-130 е бил свален в южната част на централната провинция Исфахан.

Говорител на „Хатам ал-Анбия“ - Централния щаб на иранските въоръжени сили, уточни, че свалените американски летателни апарати са военен транспортен самолет С-130 и два хеликоптера „Блек Хок“, съобщи още агенция Тасним.

По-рано днес иранската армия също така заяви, че е свалила израелски дрон в същата провинция.

BREAKING; US deployed special forces on the ground during operation to rescue F-15 pilot in IRAN



U.S. special forces were deployed on the ground inside Iran as part of high-risk combat search-and-rescue (CSAR) operations to recover the crew of an F-15E Strike Eagle fighter jet… pic.twitter.com/vreeNMbQZa — Global Surveillance (@Globalsurv) April 5, 2026

„Хизбула“ съобщи, че е изстреляла крилата ракета по израелски кораб

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ съобщи днес, че е изстреляло крилата ракета по израелски военен кораб, плаващ край бреговете на Ливан, за първи път от началото на войната с Израел преди повече от месец, предаде Франс прес.

Проиранското ливанско движение обяви в изявление, че израелският военен кораб „се е готвел да атакува ливанска територия“.

Израел по-рано съобщи, че военноморските му сили са нанесли няколко удара срещу Ливан от военни кораби, включително един в сряда по ливанската столица Бейрут, при който е бил убит високопоставен член на „Хизбула“.

Hizbullah: Deniz tipi kruz füzesiyle Lübnan açıklarında İsrail askeri gemisini hedef aldık

Четирима палестинци загинаха при израелски обстрел в северната част на ивицата Газа, съобщиха местните здравни власти

Четирима палестинци загинаха днес при израелски обстрел в северната част на ивицата Газа, съобщиха местните здравни власти, цитирани от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е поредният случай на насилие, който застрашава крехкото споразумение за спиране на огъня на фона на новите усилия на посредниците да го укрепят.

Медици съобщиха, че днешният израелски въздушен удар е бил насочен срещу група местни жители на улица „Яфа“ в района на Дарадж в град Газа, в резултат на което са загинали четирима души и други са били ранени.

Израелската армия не е коментирала още инцидента.

Палестинското ислямистко движение „Хамас“ и Израел си прехвърлят един на друг вината за нарушаване на споразумението за спиране на огъня, договорено през октомври миналата година, което сложи край на продължилата около две години пълномащабна война.

Министерството на здравеопазването на ивицата Газа твърди, че при израелски обстрел досега са загинали най-малко 700 души от началото на примирието. Израел от своя страна съобщи, че четирима израелски военнослужещи са били убити от палестински бойци в Газа през същия период.

Videos show Palestinians in Gaza scrambling to extinguish a vehicle engulfed in flames in az-Zawayda after it was targeted by an Israeli drone.



Israel has killed more than 700 people since the October 10 “ceasefire,” according to local officials. pic.twitter.com/VzlSTs4ZLB — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 4, 2026

Нефтохимическо предприятие в ОАЕ спря работата си заради избухнали пожари

Нефтохимическо предприятие в Обединените арабски емирства (ОАЕ) спря работата си, след като избухнаха пожари, предизвикани от падащи отломки от ракети, свалени във въздуха по време на конфликта с Иран, съобщиха властите на страната, цитирани от ДПА.

Властите в Абу Даби, столицата на ОАЕ, се борят с множество пожари в нефтохимическото предприятие „Боруж“ (Borouge), причинени от падащи отломки след „успешни прехващания“, съобщи пресслужбата на емирството. „Дейността на предприятието бе незабавно преустановена, докато се оценяват щетите“, добави пресслужбата в публикация в Екс.

Засега няма информация за пострадали.

По-рано Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че са били прехванати ракети и дронове, идващи от Иран.

ОАЕ понасят основния удар от ответните атаки, предприети от Иран срещу страните в Персийския залив, които приемат американски сили, откакто в края на февруари започна военната операция на САЩ и Израел в Ислямската република, отбелязва ДПА.

Най-малко девет души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан

Шест души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан, съобщи ливанска новинарска агенция ННА, предаде ДПА.

Жертвите са били част от разселено семейство в град Кфар Хата, посочи ливанската агенция.

Най-малко трима души загинаха при друг въздушен удар в южната част на страната, като има информация и за още ранени от тази сутрин, съобщи ННА в отделен репортаж.

Агенцията ДПА отбелязва, че информацията не е потвърдена по независим път.

Израелската армия още не е коментирала случая.

Освен че атакуват Ливан по въздух, израелските сили провеждат и сухопътни операции срещу подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула".

По-рано днес "Хизбула" отново изстреля ракети срещу северната част на Израел. Засега няма съобщения за щети или жертви.