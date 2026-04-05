Конфликтът между Иран, Израел и САЩ се изостря с нова вълна от удари

Обновена преди 15 часа / 5 април 2026, 09:36
В оенният конфликт между Иран, Израел и САЩ се разширява с нова вълна от удари и ответни атаки в Близкия изток, като през последното денонощие са съобщени въздушни удари в Техеран, ракетни обстрели срещу Израел и Кувейт, както и нови атаки срещу цели в страните от Персийския залив. По данни на различни източници са нанесени щети по военни и индустриални обекти, има жертви и ранени, а напрежението допълнително се изостря след твърденията на Доналд Тръмп за ликвидирани ирански военни лидери и разширяване на ударите в региона. Международни компании за сателитни изображения също ограничават достъпа до данни от зоните на конфликта по искане на САЩ.

  • Тръмп заяви, че много висши ирански военни служители са били убити при въздушен удар в Техеран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че много висши ирански военни служители са били убити при въздушен удар, предаде Франс прес, като се позова на негова публикация в неговата социална мрежа "Трут соушъл", придружена от видео, показващо нощни експлозии.

„Много от военните лидери на Иран, които са управлявали некомпетентно и безразсъдно, са унищожени, заедно с много други неща, при този масиран удар в Техеран!“, написа Тръмп.

Видео с продължителност малко над една минута показва нощна градска среда и серия експлозии в далечината. Видеото няма дата и не става ясно кое населено място се вижда на него.

Досега от началото на войната в Иран бяха убити няколко ръководители на Ислямската република, включително върховният й духовен лидер, аятолах Али Хаменеи.

  • Нов залп от ирански ракети по Израел

Междувременно ирански ракети са били изстреляни отново тази нощ към Израел, съобщи израелската армия, предаде Франс прес.

Израелските системи за противовъздушна отбрана са били задействани за прехващането на заплахата.

  • "Планет лабс" съобщи, че ще спре за неопределено време разпространението на снимки от Иран и зоните на конфликта в Близкия изток

На този фон компанията за сателитни изображения "Планет лабс" съобщи, че ще спре за неопределено време разпространението на снимки от Иран и зоните на конфликта в Близкия изток, за да изпълни искане на правителството на САЩ, предаде Ройтерс.

Базираната в Калифорния компания обяви решението в имейл до клиентите си и уточни, че американското правителство е поискало от всички доставчици на сателитни изображения да задържат публикуването на снимки от региона на конфликта за неопределен период от време.

Ограничението разширява въведеното миналия месец 14-дневно забавяне на изображенията от Близкия изток, което според компанията е имало за цел да попречи на противници да ги използват за атаки срещу САЩ и техните съюзници.

От "Планет лабс" посочиха, че ще задържат изображения, датиращи от 9 март и очакват тази политика да остане в сила до края на конфликта.

Войната започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел атакуваха Иран, а конфликтът се разшири, след като Техеран отвърна с удари срещу Израел и американски бази в държави от Залива, включително Саудитска Арабия, Кувейт и Бахрейн.

"Планет лабс" управлява множество сателити за наблюдение на Земята и продава често обновявани изображения на правителства, компании и медии.

Компанията съобщи в писмото си до клиентите, че ще премине към „контролирано разпространение на изображения“, които не представляват риск за сигурността. По новата система изображения ще се предоставят при отделни случаи при спешна необходимост, при критични мисии или когато има обществен интерес.

„Това са извънредни обстоятелства и правим всичко възможно да балансираме нуждите на всички заинтересовани страни“, заявиха от компанията.

  • Кувейт беше подложен на нова серия удари с ракети и дронове откъм Иран

Малко след полунощ в неделя Кувейт беше подложен на нова серия удари с ракети и дронове откъм Иран, съобщи кувейтската армия, предадоха световните агенции.

Сериозни щети са били нанесени на министерски комплекс в столицата на Кувейт.

„Кувейтските системи за противовъздушна отбрана в момента се задействани срещу заплахи от вражески ракети и дронове“, написа кувейтската армия в Екс. „Взривовете, които може да сте чули, са резултат от прехващането на вражески цели от системите за противовъздушна отбрана“, добавя армията, като призовава населението да спазва инструкциите за безопасност.

Кувейтската петролна корпорация съобщи, че пожар е възникнал в комплекса Шувайх, в който се намира министерството на петрола и централата на Кувейтската петролна корпорация. Ранени няма.

Две електроцентрали и инсталации за обезсоляване на вода също са били атакувани от ирански дронове, което е довело до „значителни“ материални щети, като два енергийни блока са извън експлоатация в резултат на атаката.

Страните от Залива, включително Кувейт, Обединените арабски емирства и Бахрейн, станаха мишена на ирански удари, нанасяни в отговор на атаките, извършени от САЩ и Израел на 28 февруари.

  • Израелските сили са поразили индустриален комплекс в Иран, в който са се произвеждали оръжейни химикали

По-късно стана ясно, че израелските военновъздушни сили са нанесли удар по индустриален комплекс в Иран, използван за производство на химикали за изработване на оръжия, съобщиха израелските военни, предаде ДПА.

Комплексът е бил в югозападния град Махшахр. В пределите му е бил един от двата ключови обекта за производство на материали за експлозиви, балистични ракети и други оръжейни системи, съобщиха военните в Телеграм.

По-рано иранската полуофициална агенция Тасним съобщи, позовавайки се на областната управа, че в района са били регистрирани три удара. Според ирански източници са били засегнати няколко петрохимически предприятия. Смята се, че има жертви, но към момента няма официални данни.

Махшахр е пристанищен град в иранската провинция Хузестан, близо до границата с Ирак.

Междувременно Израел отново е бил подложен на обстрел от страна на Иран през нощта. Ракета е ударила необитаем район в Южен Израел, съобщава армията. Няма данни за пострадали.

В същото време дрон, изстрелян от йеменските хуси, е бил прехванат, съобщиха военните.

  • ОАЕ съобщиха за нова иранска атака с ракети и дронове

Обединените арабски емирства също съобщиха за нова атака с ракети и дронове, в момент когато Иран заяви, че взима на прицел алуминиевата индустрия в страната от Персийския залив, предаде Франс прес.

„Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства са активирани в отговор на заплахата от ракети и дронове“, съобщи министерството на отбраната на ОАЕ в Екс, като увери, че „звуците, които се чуват в страната, са резултат от текущите операции за прехващане и обезвреждане.

В изявление, разпространено от официалната агенция Ирна, иранската армия посочва, че е атакувала обекти от алуминиевата индустрия в Обединените арабски емирства, както и американски военни цели, включително в Кувейт.

  • Трима загинали в Иран в провинция на границата с Азербайджан, съобщава иранска медия

Трима души са загинали при американо-израелски удари по провинция Ардебил, в най-северозападната част на Иран, близо до границата с Азербайджан.

Иран отдавна обвинява Израел – основен доставчик на оръжия за Баку – че използва азербайджанска територия за провеждане на разузнавателни операции и предполагаеми атаки по иранска територия. През юни 2025 г. Баку увери Техеран, че азербайджанската територия няма да бъде използвана за атаки срещу Иран.

  •  Бахрейнската компания „Бапко Енерджис“ съобщи, че е възникнал пожар в резервоар на едно от складовите ѝ съоръжения след иранска атака

Държавната петролна компания на Бахрейн „Бапко Енерджис“ (Bapco Energies) съобщи днес в изявление, че е възникнал пожар в резервоар на едно от складовите ѝ съоръжения след иранска атака, предаде Ройтерс.

Компанията допълва, че няма данни за пострадали.

Пожарът е бил потушен и в момента се оценяват щетите, се казва в изявлението на „Бапко Енерджис“.

  • Иран заяви, че няколко „вражески летящи обекта“ са унищожени по време на мисията за спасяване на американския пилот

Няколко „вражески летящи обекта“ са били унищожени по време на операцията на САЩ за спасяване на изчезналия американски пилот в Иран, заяви днес Корпусът на гвардейците на Ислямската революция, цитиран от иранската новинарска агенция Тасним.

„По време на съвместна операция (космическите сили, сухопътните сили, народните отряди, паравоенните сили „Басидж“ и полицейското командване) вражески летящи обекти бяха унищожени“, заяви иранската Революционна гвардия, след като полицейското командване в Техеран обяви, че американски самолет C-130 е бил свален в южната част на централната провинция Исфахан.

Говорител на „Хатам ал-Анбия“ - Централния щаб на иранските въоръжени сили, уточни, че свалените американски летателни апарати са военен транспортен самолет С-130 и два хеликоптера „Блек Хок“, съобщи още агенция Тасним.

По-рано днес иранската армия също така заяви, че е свалила израелски дрон в същата провинция.

  • „Хизбула“ съобщи, че е изстреляла крилата ракета по израелски кораб    

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ съобщи днес, че е изстреляло крилата ракета по израелски военен кораб, плаващ край бреговете на Ливан, за първи път от началото на войната с Израел преди повече от месец, предаде Франс прес.

Проиранското ливанско движение обяви в изявление, че израелският военен кораб „се е готвел да атакува ливанска територия“.

Израел по-рано съобщи, че военноморските му сили са нанесли няколко удара срещу Ливан от военни кораби, включително един в сряда по ливанската столица Бейрут, при който е бил убит високопоставен член на „Хизбула“.

  • Четирима палестинци загинаха при израелски обстрел в северната част на ивицата Газа, съобщиха местните здравни власти

Четирима палестинци загинаха днес при израелски обстрел в северната част на ивицата Газа, съобщиха местните здравни власти, цитирани от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е поредният случай на насилие, който застрашава крехкото споразумение за спиране на огъня на фона на новите усилия на посредниците да го укрепят.

Медици съобщиха, че днешният израелски въздушен удар е бил насочен срещу група местни жители на улица „Яфа“ в района на Дарадж в град Газа, в резултат на което са загинали четирима души и други са били ранени.

Израелската армия не е коментирала още инцидента.

Палестинското ислямистко движение „Хамас“ и Израел си прехвърлят един на друг вината за нарушаване на споразумението за спиране на огъня, договорено през октомври миналата година, което сложи край на продължилата около две години пълномащабна война.

Министерството на здравеопазването на ивицата Газа твърди, че при израелски обстрел досега са загинали най-малко 700 души от началото на примирието. Израел от своя страна съобщи, че четирима израелски военнослужещи са били убити от палестински бойци в Газа през същия период.

  • Нефтохимическо предприятие в ОАЕ спря работата си заради избухнали пожари

Нефтохимическо предприятие в Обединените арабски емирства (ОАЕ) спря работата си, след като избухнаха пожари, предизвикани от падащи отломки от ракети, свалени във въздуха по време на конфликта с Иран, съобщиха властите на страната, цитирани от ДПА.

Властите в Абу Даби, столицата на ОАЕ, се борят с множество пожари в нефтохимическото предприятие „Боруж“ (Borouge), причинени от падащи отломки след „успешни прехващания“, съобщи пресслужбата на емирството. „Дейността на предприятието бе незабавно преустановена, докато се оценяват щетите“, добави пресслужбата в публикация в Екс.

Засега няма информация за пострадали.

По-рано Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че са били прехванати ракети и дронове, идващи от Иран.

ОАЕ понасят основния удар от ответните атаки, предприети от Иран срещу страните в Персийския залив, които приемат американски сили, откакто в края на февруари започна военната операция на САЩ и Израел в Ислямската република, отбелязва ДПА.

Какво знаем за атаката на Израел срещу Иран

  • Най-малко девет души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан

Шест души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан, съобщи ливанска новинарска агенция ННА, предаде ДПА.

Жертвите са били част от разселено семейство в град Кфар Хата, посочи ливанската агенция.

Най-малко трима души загинаха при друг въздушен удар в южната част на страната, като има информация и за още ранени от тази сутрин, съобщи ННА в отделен репортаж. 

Агенцията ДПА отбелязва, че информацията не е потвърдена по независим път. 

Израелската армия още не е коментирала случая. 

Освен че атакуват Ливан по въздух, израелските сили провеждат и сухопътни операции срещу подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула". 

По-рано днес "Хизбула" отново изстреля ракети срещу северната част на Израел. Засега няма съобщения за щети или жертви. 

 

Източник: БТА    
Военен конфликт Иран Израел САЩ Близък изток Въздушни удари Ракетни атаки Доналд Тръмп Сателитни изображения Персийски залив
По темата

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Тръмп даде още 24 часа на Иран: Нов краен срок за сделка или „унищожение“

Тръмп даде още 24 часа на Иран: Нов краен срок за сделка или „унищожение“

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

Цените на храните тръгнаха нагоре, доматите с най-голям скок

Цените на храните тръгнаха нагоре, доматите с най-голям скок

pariteni.bg
Китай „лекува“ умората на път с лазерна цветомузика над магистралите

Китай „лекува“ умората на път с лазерна цветомузика над магистралите

carmarket.bg
Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение
Ексклузивно

Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение

Преди 1 ден
Домашен питбул нахапа две деца в Бургас
Ексклузивно

Домашен питбул нахапа две деца в Бургас

Преди 1 ден
Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток
Ексклузивно

Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток

Преди 1 ден
САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им
Ексклузивно

САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им

Преди 1 ден
Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Свят Преди 7 часа

"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 7 часа

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Свят Преди 10 часа

Китай и Русия са близки икономически и политически партньори, като отношенията им се задълбочиха още повече след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

,

Гардиън: Унгария избира между досегашния курс и промяна

Свят Преди 10 часа

Унгарците ще гласуват на 12 април на най-значимите избори в Европа тази година

,

Северна Македония намали акцизите на горивата

Свят Преди 11 часа

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски

.

Десетки мигранти са в неизвестност след корабокрушение в Средиземно море

Свят Преди 11 часа

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето

Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

Любопитно Преди 12 часа

Учени предупреждават, че много легендарни места ще изчезнат завинаги

,

Полицията в Залцбург залови българи крадци на гуми

Свят Преди 12 часа

В петък вечер двамата българи – на 45 и 48 години – отишли с микробус до склад на фирма за продажба на гуми с намерението да влязат вътре с взлом

.

Кралското семейство се събра в Уиндзор за Великден, бившият принц Андрю остана в сянка

Любопитно Преди 12 часа

Крал Чарлз III и принцеса Кейт присъстваха на традиционната литургия в параклиса „Сейнт Джордж“, докато скандалите около по-малкия брат на монарха доведоха до неговото отсъствие

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Свят Преди 13 часа

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на 5 април – поредното от серия украински твърдения, че Москва оказва военна подкрепа на Техеран

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

Свят Преди 13 часа

Американският президент предупреди Иран, че страната ще се превърне в „ад“, ако не отвори Ормузкия проток, и обяви предстоящи удари по цивилни обекти

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

България Преди 13 часа

Военният министър подчерта, че сигурността на страната е гарантирана чрез НАТО

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Свят Преди 14 часа

Унгарският премиер заяви, че президентът на Сърбия Александър Вучич го е информирал в телефонен разговор

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

Свят Преди 14 часа

След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

България Преди 15 часа

Причините за инцидента все още се изясняват

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Свят Преди 15 часа

Вучич предупреди за сериозна заплаха за енергийната инфраструктура

Всичко от днес

От мрежата

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg

Как да се грижим за бременна котка

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

След две години пауза: Кралското семейство отново заедно на Великден

Edna.bg

От приятелство до любов като от приказка: Изи от Hell's Kitchen показа мъжа до себе си

Edna.bg

Български национал гледа от пейката как отборът му крачи към титлата на Гърция

Gong.bg

Интер разкъса Рома в специална вечер за Лаутаро Мартинес

Gong.bg

Отново поскъпване на основни хранителни стоки на борсите

Nova.bg

Тръмп даде ултиматум на Иран до вторник вечер да отвори Ормузкия проток

Nova.bg