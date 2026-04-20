Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество в Мосад

И ранските власти са екзекутирали двама мъже, обвинени в сътрудничество с израелската разузнавателна служба Мосад и участие в планиране на атаки на територията на страната, предаде "Ройтерс", позовавайки се на съдебното издание „Мизан“.

Според информацията екзекутираните са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди. Те са били обвинени, че са част от шпионска мрежа, свързана с израелското разузнаване, като по данни на властите са преминали обучение в чужбина, включително в региона на Иракски Кюрдистан.

Двамата са били признати за виновни по редица обвинения, сред които „вражда срещу Бога“ – едно от най-тежките престъпления в иранското законодателство, както и сътрудничество с враждебни групировки. Смъртните им присъди са били потвърдени от Върховния съд преди да бъдат приведени в изпълнение.

Случаят се вписва в по-широкия контекст на дългогодишното напрежение между Иран и Израел, които взаимно се обвиняват в тайни операции и саботаж. През последните години иранските власти многократно съобщават за разкрити шпионски мрежи, за които твърдят, че са свързани с Мосад.

Техеран нееднократно е обвинявал Израел в извършване на операции на иранска територия, включително кибератаки и покушения срещу учени, свързани с ядрената програма на страната. От своя страна Израел рядко коментира конкретни случаи, но поддържа позицията, че ще предприема действия за предотвратяване на потенциални заплахи за националната си сигурност.

Иран е сред държавите с най-висок брой изпълнени смъртни присъди в света, като наказанието се прилага за широк спектър от престъпления - от убийства и наркотрафик до обвинения, свързани с националната сигурност и шпионаж.

Съдебната система в страната често е обект на критики от международни правозащитни организации, които поставят под въпрос справедливостта на процесите и използването на смъртното наказание.